如何识破“假新闻”？专家为你支招

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首先，请停止使用 “假新闻，Fake News”这个词。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自从2016年，美国总统大选和英国脱欧公投以来，人们开始关注“假新闻，Fake News”这个词 —— 在经过了美国总统特朗普的不断重复之后，这个词汇广为流行，并转而用以攻击自由派媒体。

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加拿大广播公司CBC上周先后发表了两篇长文，第一部分讲述造谣以及谣言传播的特点和种类。第二部分给读者支招，如何识别谣言？

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请停止使用“假新闻”这个词

英国议会的数码委员会经过18个月的调查研究，得出了一些对大家有帮助的分析与建议。

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他们的首要建议是，对于刚开始辨别消息真假的人来说，停止使用“假新闻”这个词，因为它缺乏清晰的定义与内涵。

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他们的建议是使用另外两个词：

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造谣（disinformation），意思是，为误导公众而故意制造和分享虚假信息。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 误传（misinformation），意识是，没有意识到而误传了虚假信息。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

举两个最典型的例子吧。比如2017年，美国有条谣言称，美国政府会把来自海地的难民送回去，这一谣言导致几千名在美国的海地难民跨境进入加拿大寻求庇护。

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虚假信息的种类

虚假信息的种类可谓五花八门，英国议会指导文件中主要指出下面几大类：

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完全捏造的信息：比如一些自媒体谎称是加拿大某地方媒体，但从注册地址到内容全部是假的；

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操控的虚假信息：比如使用真实的照片，配上完全捏造的内容；

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误导信息：比如把评论当作新闻事实，为的是误导公众；

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冒名顶替信息：假冒知名媒体，散布谣言

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虚假背景资料：比如把自然灾害图片移花接木，放上不同的时间地点。

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哪里的谣言/假新闻最多？

随着互联网时代的信息大爆炸，人们遭遇假新闻的状况越来越多，造谣、有意或无意的传谣事件也越来越多。

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谣言在哪里出现最多呢？

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答案是社交媒体。CBC的文章称，制造和传播谣言最常见的是在脸书和推特上，其次在YouTube，Snapchat，Instagram，Reddit，包括中文社交媒体微博微信上也会不时出现假新闻。

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如何识别谣言？

在你的朋友当中，有没有人特别容易上当，有没有人经常不辨真假传播谣言？

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而下面是识别假新闻的十四项建议：

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美好或是邪恶到不太真实的信息； 完全符合对某个人群或种族的偏见/刻板印象； 看似确认了我的信仰； 信息是否提供了细节； 内容与标题是否相符和； 是否可以找到其他机构的信息确认真实性； 信息是什么时候发布的？为什么现在重新出现？ 如果是文字信息，是否有作者署名？ 如果是视频，制作人和制作机构是哪里？ 视频中人物使用的真实姓名还是匿名？ 这些信息的作者或制作人有没有在社交媒体上，如推特？ 我是否听说过这些制作机构？ 这些机构是否有联络信息？是否可以联络得上？ 机构的网络域名是什么？我是否听说过？

总之，CBC的这篇文章中，要求读者都要慢慢培养思辨阅读，对接受到的信息存有警惕性 —— 这或许也是互联网时代必备技巧吧。

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如何做到不传播假消息？

文章建议读者，阅读信息不要只看标题，然后就转推传播，而是需要阅读其内容；找找其他新闻媒体是否有同样的内容可以确认；可以做一个快速谷歌搜索；不要轻信别人转给你的东西。

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这里介绍一个谷歌图片搜索的方式，通常可以鉴别图片被附上虚假或舞蹈性文字。

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先用鼠标点击右键图片，一般可以在图片的properties中，找到图片的网络来源。

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复制图片互联网地址，拷贝进谷歌（ www.google.com/images. ），会出现图片的原始新闻链接

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比对两条信息标题内容是否相符。

对于视频，你可以试试看YouTube Data Viewer. 这个网站，查找图片源头。

此外，英文以及其他语言还有事实查证网站，遇到你感到疑惑怀疑的新闻，可以去这些网站查证：

而如果你在大的社交媒体上，如脸书推特等，发现了虚假误导消息，你可以使用举报功能去揭发。

相关阅读：So, you think you’ve spotted some ‘fake news’ — now what?

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