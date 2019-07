如何识破“假新闻”？专家为你支招

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

自从2016年,美国总统大选和英国脱欧公投以来,人们开始关注“假新闻,Fake News”这个词 —— 在经过了美国总统特朗普的不断重复之后,这个词汇广为流行,并转而用以攻击自由派媒体。

加拿大广播公司CBC上周先后发表了两篇长文,第一部分讲述造谣以及谣言传播的特点和种类。第二部分给读者支招,如何识别谣言?

请停止使用“假新闻”这个词

英国议会的数码委员会经过18个月的调查研究,得出了一些对大家有帮助的分析与建议。

他们的首要建议是,对于刚开始辨别消息真假的人来说,停止使用“假新闻”这个词,因为它缺乏清晰的定义与内涵。

他们的建议是使用另外两个词:

造谣(disinformation),意思是,为误导公众而故意制造和分享虚假信息。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 误传(misinformation),意识是,没有意识到而误传了虚假信息。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

举两个最典型的例子吧。比如2017年,美国有条谣言称,美国政府会把来自海地的难民送回去,这一谣言导致几千名在美国的海地难民跨境进入加拿大寻求庇护。

虚假信息的种类

虚假信息的种类可谓五花八门,英国议会指导文件中主要指出下面几大类:

完全捏造的信息:比如一些自媒体谎称是加拿大某地方媒体,但从注册地址到内容全部是假的;

操控的虚假信息:比如使用真实的照片,配上完全捏造的内容;

误导信息:比如把评论当作新闻事实,为的是误导公众;

冒名顶替信息:假冒知名媒体,散布谣言

虚假背景资料:比如把自然灾害图片移花接木,放上不同的时间地点。

哪里的谣言/假新闻最多?

随着互联网时代的信息大爆炸,人们遭遇假新闻的状况越来越多,造谣、有意或无意的传谣事件也越来越多。

谣言在哪里出现最多呢?

答案是社交媒体。CBC的文章称,制造和传播谣言最常见的是在脸书和推特上,其次在YouTube,Snapchat,Instagram,Reddit,包括中文社交媒体微博微信上也会不时出现假新闻。

如何识别谣言?

在你的朋友当中,有没有人特别容易上当,有没有人经常不辨真假传播谣言?

而下面是识别假新闻的十四项建议:

美好或是邪恶到不太真实的信息; 完全符合对某个人群或种族的偏见/刻板印象; 看似确认了我的信仰; 信息是否提供了细节; 内容与标题是否相符和; 是否可以找到其他机构的信息确认真实性; 信息是什么时候发布的?为什么现在重新出现? 如果是文字信息,是否有作者署名? 如果是视频,制作人和制作机构是哪里? 视频中人物使用的真实姓名还是匿名? 这些信息的作者或制作人有没有在社交媒体上,如推特? 我是否听说过这些制作机构? 这些机构是否有联络信息?是否可以联络得上? 机构的网络域名是什么?我是否听说过?

总之,CBC的这篇文章中,要求读者都要慢慢培养思辨阅读,对接受到的信息存有警惕性 —— 这或许也是互联网时代必备技巧吧。

如何做到不传播假消息?

文章建议读者,阅读信息不要只看标题,然后就转推传播,而是需要阅读其内容;找找其他新闻媒体是否有同样的内容可以确认;可以做一个快速谷歌搜索;不要轻信别人转给你的东西。

这里介绍一个谷歌图片搜索的方式,通常可以鉴别图片被附上虚假或舞蹈性文字。

先用鼠标点击右键图片,一般可以在图片的properties中,找到图片的网络来源。

复制图片互联网地址,拷贝进谷歌( www.google.com/images. ),会出现图片的原始新闻链接

比对两条信息标题内容是否相符。

对于视频,你可以试试看YouTube Data Viewer. 这个网站,查找图片源头。

此外,英文以及其他语言还有事实查证网站,遇到你感到疑惑怀疑的新闻,可以去这些网站查证:

而如果你在大的社交媒体上,如脸书推特等,发现了虚假误导消息,你可以使用举报功能去揭发。

相关阅读:So, you think you’ve spotted some ‘fake news’ — now what?

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

