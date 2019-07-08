渥太华每年1100辆自行车被偷，警察局鼓励人们用 App

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在刚过去的这个星期日（7月7日），渥太华市的警察们举办了一个活动，鼓励喜欢骑自行车的人通过一个名为 Garage 529 的 app，来保护自己的自行车。

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加拿大广播公司报道说，加入这个 App，自行车主的信息会存入警方与社区合作的一个数据库，如果自行车被偷，该 App 有助于车主找回自行车。

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渥太华警方经常能找回大量被偷的自行车，但由于不知道是谁的，因此无法退回。

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这个 App 自今年 5 月起在渥太华地区正式推出，目前已经有 800 多个自行车车主进行了下载。

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渥太华警方称，渥太华地区每年约有 1,100 辆自行车被偷，但实际数量大概是这个数字的 4 倍，因为大多数人丢了自行车后觉得找回的可能性很小，因此不去报案。

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（Radio Canada）

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