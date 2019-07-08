“她改变了人们对残疾的看法”：CBC制作人黄英去世

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黄英：有缺陷的人生也值得过。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年，本台介绍了带着脊髓型肌肉萎缩症出生的CBC制作人、残疾人权益活动人士黄英(Ing Wong-Ward)。黄英从三岁开始就要坐轮椅，两年前她又患上了癌症。不过，她拒绝安乐死，认为社会应该帮助残疾人如何有尊严地活。

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黄英坐着轮椅读完了大学，找到了爱情，还生下了女儿。她从CBC的文员开始做起，最终成为了制作人，社会活动人士。她曾经说，有缺陷的人生也值得过。

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而她周围的朋友、同事对她的评价是：热情、有毅力、无所畏惧、不可战胜。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC的文章对她表示敬意，并称”她让人们改变了对残疾人的看法“。

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前天（7月6日）她的丈夫Tim Wong-Ward在推特上宣布，与各种疾病抗争了一辈子的黄英去世，享年46岁。

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他说：“一股强大的力量离开了我们”。

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她与丈夫结婚近20年，他们的女儿今年10岁。

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Tim Wong-Ward在推特上表示，黄英去得很平静，有他在身边一直陪伴，女儿临睡前给了她最后一个吻。还表示，黄英死于结肠癌带来的并发症。

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按照黄英生前愿望，她的遗体会火化，不开追悼会。Tim表示，尊重妻子的愿望。不过，在下半年，会和朋友们举办一次聚会，“庆祝黄英的人生”。

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Hello everyone, this is Ing’s husband Tim.

Ing died peacefully early this morning with me by her side. Zhenmei was able to give her a final kiss before she went to bed. /1 pic.twitter.com/kJwfD4Eopr 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Ing Wong-Ward (@ingwongward) 6 July 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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