“她改变了人们对残疾的看法”：CBC制作人黄英去世

去年,本台介绍了带着脊髓型肌肉萎缩症出生的CBC制作人、残疾人权益活动人士黄英(Ing Wong-Ward)。黄英从三岁开始就要坐轮椅,两年前她又患上了癌症。不过,她拒绝安乐死,认为社会应该帮助残疾人如何有尊严地活。

黄英坐着轮椅读完了大学,找到了爱情,还生下了女儿。她从CBC的文员开始做起,最终成为了制作人,社会活动人士。她曾经说,有缺陷的人生也值得过。

CBC的文章对她表示敬意,并称”她让人们改变了对残疾人的看法“。

前天(7月6日)她的丈夫Tim Wong-Ward在推特上宣布,与各种疾病抗争了一辈子的黄英去世,享年46岁。

他说:“一股强大的力量离开了我们”。

她与丈夫结婚近20年,他们的女儿今年10岁。

Tim Wong-Ward在推特上表示,黄英去得很平静,有他在身边一直陪伴,女儿临睡前给了她最后一个吻。还表示,黄英死于结肠癌带来的并发症。

按照黄英生前愿望,她的遗体会火化,不开追悼会。Tim表示,尊重妻子的愿望。不过,在下半年,会和朋友们举办一次聚会,“庆祝黄英的人生”。

Hello everyone, this is Ing’s husband Tim.

Ing died peacefully early this morning with me by her side. Zhenmei was able to give her a final kiss before she went to bed. /1 pic.twitter.com/kJwfD4Eopr

— Ing Wong-Ward (@ingwongward) 6 July 2019