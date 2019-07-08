加拿大皇家骑警性骚扰集体诉讼案：再向受害人赔偿一亿

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三年前，皇家骑警已经向性骚扰受害人赔偿了一亿。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 总共有超过三千名为警方服务女性出面指证受到性骚扰性侵。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司CBC报道，代表皇家骑警性骚扰案受害者的律师事务所宣布，皇家骑警将向性骚扰集体诉讼案受害人再赔偿一个亿。三年前，皇家骑警已经因此赔偿了一个亿。

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第二次赔偿的这一个亿是向过去45年里，遭到性骚扰的为皇家骑警服务过的非警方人员，包括在市政府工作的文职人员，合同工，以及义工等。

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而每位受害人的赔偿金额在10万到22万加元之间。

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代表受害人的律师事务所发出声明表示，这项赔偿是让大家意识到，皇家骑警内部女性遭到性骚扰性侵的痛苦经历。

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声明强调，没有金钱可以抵消这些女性所遭受的伤害。但是，赔偿令大家听到她们的声音。

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2016年，RCMP道歉赔偿

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2016年10月，皇家骑警负责人Bob Paulson正式向受到骚扰的警队女性道歉，并宣布赔偿一个亿。

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他在镜头前表示，我们令你们失望了，我们伤害了你们，为此我道歉。

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带头发起集体诉讼的两位女性Janet Merlo和Linda Davidson表示，警队内“有权势的一小撮人是性侵者”。

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（2016年，联邦皇家骑警负责人Bob Paulson向警队受到性骚扰性侵女性公开道歉赔偿。）

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BC省皇家骑警发言人最早揭露性骚扰

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早在2011年11月，BC皇家骑警长期发言人加里福特（Catherine Galliford）最早向CBC独家揭露，自己长期受到性骚扰，以致患上了创伤后应激障碍症，无法正常工作。

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她对皇家骑警发起诉讼，罗列的实例超过了150页，并指控了四位警方高层人士。

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皇家骑警最初全盘否认指控，但在2016年，他们与加里福特达成了赔偿协议。

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（2011年11月，加里福特在CBC首次公开披露遭受性骚扰，之后有超过400名女警员陆续出面指证。）

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CBC with RCI

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