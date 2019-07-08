加拿大移民顾问行业问题多多，已开始加强监管

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加拿大作为一个移民国家，每年都要接收30万左右的移民。移民顾问行业则是一项大生意。全国共有5,500名注册移民顾问。

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但这些移民顾问良莠不齐，媒体上有时会爆出他们中的一些人不负责任，甚至有作假和欺诈行为。上周本台就报道了两起。而加拿大广播公司星期一又作出了全面的深度报道。

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其中列举了埃德蒙顿一家移民顾问公司不负责任的行为。该公司的移民顾问名叫塔玛拉·贾奇（Tamara Judge），她的不负责任导致6名移民申请人白花了钱，还耽误了时间。6人中一位来自乌干达的单亲母亲在2014年来到加拿大，申请难民；另一位爱尔兰来的女士是嫁给了加拿大人丈夫，申请永久居民，都没有拿到身份。主要原因是移民顾问不负责任， 拖了一年多才把他们的申请提交给移民部。由于拖得时间过长，她又编谎话说，已经请当地的国会议员过问他们的申请。

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加拿大移民顾问委员会在接到投诉后，经调查在去年12月吊销了贾奇的移民顾问执照，这是该组织最严厉的惩罚。而根据移民顾问委员会的说法，在过去九个月中已有七名移民顾问被取消了资格，并说他们正在加强对移民顾问的管理。

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但有批评者认为，发生这么多案件正好说明，该行业在专业标准的执行和监督方面都存在严重问题，需要进行彻底的改革。

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从收了钱不办事，到文件作假和欺诈

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上面提到的两个案件中，乌干达妇女安格斯·卡嘎巴尼（Anges Kagabane）在2014年抵达加拿大申请难民，一年后她们的难民申请被拒。于是她找到贾奇的移民顾问公司，希望能以人道同情理由提出上诉，并支付了贾奇3,000多加元的服务费。但等了几个月，她的申请文件仍未提交给难民法庭。她们追问贾奇之后，贾奇给了他们一个文件号码。 但打电话过去，移民局说这个号码并不是她的名字。当她回过头来询问贾奇时， 贾奇说可能是她报错了文件号，还谎称已向移民部长报告了此案。如果不是卡嘎巴尼赶紧找到国会议员查询，这位单身母亲险些被遣返。

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卡嘎巴尼说：“申请身份没消息，工作许可见不到，我还得再交钱重新申请工作许可”。

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现在，这位单亲母亲已经拿到了工作许可，正在等待移民局处理其永久居住的申请。她已向小额索赔法庭起诉了贾奇，以讨回她交的服务费，并要求贾奇道歉。

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而媒体近一两年来揭露的不少移民欺诈案，都要比这严重。温哥华华人移民顾问王迅在2006至2013年间为1000多华人申请移民和枫叶卡，提供从假入境证明到假工作，假住址的“一条龙”服务，案发后导致200多人失去或自动放弃加拿大永久居留权；不列颠·哥伦比亚省移民顾问黄世惠欺骗投资移民申请人，侵吞将近400万加元。上个星期， 萨斯克彻温省又爆出一对华人夫妇利用假的雇佣证明帮助数百名华人申请移民，冒名顶替当地20多家商业企业。

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而移民顾问的监管机构“移民顾问管理委员会”在过去6年多的时间里，只吊销过一名移民顾问的营业资格，在处理投诉和公众抱怨方面也很不够力。

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对移民顾问委员会批评最强烈的是职业移民律师。通常来说，他们执业前需要六到七年的专业学习和训练。而移民顾问只参加一个简单的考试，通过了就可以领到营业执照。

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多伦多移民律师吉迪·马曼（Guidy Mamann）说，他每周都会听到和接触到移民申请人被欺诈的情况，令人难以置信。“很多人都说，在这种情况下。移民顾问委员会6年多只纪律处分过一个人，这个机构存在的必要性在哪呢”？

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移民顾问委员会正在战略调整并加强执法

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加拿大移民顾问监管委员会（ICCRC）负责移民顾问专业行为的主管迈克尔·胡恩（Michael Huynh）表示，加拿大以前的移民咨询顾问行业已经运作了几十年，在出现了很多道德和法律问题之后，推出了营业执照制度。但仍属于自我监管，整个系统的运作仍在原来的基础上。

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2017年，一系列投诉促使联邦政府议会的一个委员会仔细审查整个行业， 然后提出由政府直接监督。但自由党政府没有接受改变行业自己监管的政策。

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胡恩说，最近一段时间，包括上面提到的贾奇在内，已经吊销了七名移民顾问的营业执照，负责调查投诉的人员也增加了三倍，达到15人，包括查处那些没有执照的“幽灵顾问”。委员会现在考虑变成专业协会组织，有权调取文件、第三方取证，并传唤当事人出席纪律听证会。

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胡恩说： “这是战略上的重大调整。此外我们还在努力与其他机构合作，为调查和执行纪律投入更多的资源。这些已开始显现结果”。

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