阿尔伯塔小城率先通过法规禁止“改变性别认同疗法”

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阿尔伯塔省北部的城市圣艾伯特市正在成为该省第一个禁止‘性别转换疗法’的城市。所谓性别转化疗法是基于认为同性恋和改变性别都是非正常行为，是有心理问题，然后通过咨询和宗教性的指导让一个人改变性取向和性别认同，这是一种受到广泛质疑的行为。星期一下午，该市议员一致通过了反对这种疗法的议案。

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圣艾伯特位于省会埃德蒙顿北面。提出这项议案的市议员娜塔莉·乔利（Natalie Joly）说，“我们要展示这种做法在圣艾伯特不受欢迎”。虽然市议员们知道这可能会给城市管理部门带来法律挑战，但所有六位议员和市长都投票赞成乔利的提议。乔利高兴地说：“如果这意味着孩子能受到有效的保护，那么面临风险也值得”。

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根据这项议案，城市工作人员现在可以修订土地使用和商业许可章程，以阻止有个人或企业从事此类商业行为。如果有人做广告或向未成年人提供这些服务则可能被罚款1万加元。

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圣阿伯特市城市允许挂同性恋旗帜，用彩虹装饰人行道，以使有不同性取向的市民感觉受到接纳。

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去年6月，温哥华成为加拿大第一个禁止个人和企业提供性别转换治疗服务的城市。埃德蒙顿市的议会和附近的郊区市镇也在讨论禁止这种做法。

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埃德蒙顿的凯文·舒尔茨已经花了数年时间进行转换治疗。他说：“提供治疗者总是说我们出了毛病。没有人生来就是同性恋。因此我们的性取向在上帝面前不被承认。我花了很长时间才意识到我并没有毛病”。

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他说，阿尔伯塔省仍然有转换治疗小组，只不过他们是在地下活动，而且经常改名。

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舒尔茨希望看到政府针对转换治疗的行动从市级扩展到全省范围，甚至全国。

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圣艾伯特市市长凯茜·赫伦（Cathy Heron）说，圣艾伯特的禁令只属于市政行动，她希望看到联邦政府能将此定为犯罪行为。她说：“如果有三级政府推动这件事，最终的结果会很不一样。我们需要共同努力，禁止和消除这种做法”。

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