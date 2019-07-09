今年的卡尔加里牛仔节新亮点-走钢丝表演破世界纪录

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在卡尔加里正举行的牛仔节上，世界知名的高空走钢丝表演者尼克·沃伦达（Nik Wallenda）打破了他自己在城市建筑物之间走钢丝的记录。

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星期一晚上，这位敢于向死亡挑战的表演者在下面没有安全网保护的情况下，成功走过了35米高处的钢丝绳。虽然钢丝绳的粗细只有1.9厘米，但他的脚步走在上面却很稳，没有多少犹豫不决。

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成千上万参加牛仔节的人们在那一刻都停在原地，摒住呼吸，向上扬起头，观看沃伦达在钢丝绳上一步步迈进。

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当看到沃伦达停下来，用一条腿站在钢丝上保持平衡时，在空中挥拳庆祝动作成功时，观众们都为他欢呼。而他也时不时松开握着横杆的手，与下面的观众打招呼。

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沃伦达说：“我喜欢与观众互动。所以才与他们打招呼，我从内心里喜欢表演”。

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在快到终点时的最后几步中，他甚至松开了安全带。这更引起了观众们的惊呼。

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“在这次行走中唯一让我感到恐惧的是那条系在身后的安全绳索。它有几次滑动不顺畅”。沃伦达说他本来都没计划系上保险绳，但牛仔节邀请他表演时系上，主要是为保护下面观看的民众。

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沃伦达仅仅花了20多分钟就走完了549米的钢丝绳。牛仔节给他颁发了金银色的皮带扣。

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沃伦达来自德国的杂技家族。这个家族七代人都擅长特技。他的母亲甚至在怀孕期间也继续高空走钢丝的表演。

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上个月，他在纽约时代广场表演时，钢丝的长度为396米。他计划在三个月后打破另一项纪录：要在一座活火山上走钢丝绳。

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他说，来卡尔加里牛仔节表演一直都是他的演出地点清单上。

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沃伦达拥有多项世界纪录，其中一项是最高的蒙上双眼行走， 还有走最陡的钢索。

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