加拿大联邦政府承诺尽最大努力：立法禁止“矫正同性恋治疗”

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加拿大社会一向被认为对同性恋人群非常友善，也是最早通过同性婚姻的几个国家之一。但是，根据加拿大广播公司（CBC）的报道，在加拿大一些地方，依然有“同性恋矫正治疗“存在，这引发了联邦层面的关注。

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矫正同性恋治疗依然存在

今年五月，CBC的一篇报道显示，在加拿大西部阿尔伯达省的卡尔加里市，有同性恋权益机构发现，矫正同性恋治疗依然存在。

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二月份，当时的阿尔伯达新民主党政府卫生部长表示，会成立一个专门小组，研究如何取缔这类的治疗。

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加拿大心理健康联合会表示，同性恋矫正治疗“是通过心理辅导、药物、以及宗教信仰方式试图改变人们的性取向，性别身份或表达”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且，阿尔伯达省新上台的保守党政府在上个月解散了如何取缔矫正同性恋的工作小组，引发了更多猜疑。

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卡尔加里市一间支持社会包容的机构Affirming Connections负责人Rocker在接受采访时表示，我们必须承认，纠正同性恋治疗依然存在，需要改变。

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但现任省卫生部长Tyler Shandro却不同意这种说法，称矫正同性恋治疗不可能在阿尔伯达省出现，因为省政府的卫生机构不会发出这类许可证。

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不过，Rocker表示，自己几乎每周都会遇到接受该类治疗的人。

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同时，其他医疗组织也发出报告，支持Rocker的说法，呼吁阿尔伯达的保守党政府可以仿效安大略省、新斯科舍省、以及曼尼托巴省，直接禁止此类治疗。

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联邦：尽最大努力修法

本周二（7月9日），联邦自由党政府承诺，将尽最大努力利用司法权力，修改法律，来禁止同性恋矫正治疗。

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分析称，联邦现有刑法中的罪行 ，如绑架、强行监禁、和殴打，可适用于某些人被迫接受矫正治疗的情况；如果服务收取费用，则可以适用欺诈法，因为矫正同性恋疗法已经被医学和心理协会证明是没有科学依据的。

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而联邦政府表示，现在正在研究刑法改革，以“更好地预防，惩罚和阻止这种被科学证伪的危险做法”。

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联邦政府还呼吁所有省政府、地区政府、市政府都要行动起来，停止这类治疗，不再令加拿大人受到伤害。

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阿尔伯达保守党政府被点名

六月份，自由党内阁两位成员，司法部长David Lametti和卫生部长Ginette Petitpas Taylor，以及来自阿尔伯达省埃德蒙顿的联邦议员Randy Boissonnault，一起致信阿尔伯达省司法部长Doug Schweitzer，要求该省“立即停止这种无耻的所谓治疗”。

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同性恋权益机构表示，同性恋矫正治疗目前通常是在教堂以非正式的形式，或是一对一的心理咨询出现，而不是通过有组织的机构来进行 —— 因而也无法准确了解究竟有多少这类例子存在。

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在阿尔伯达省，对于是否取缔这项治疗的辩论一直存在，而且相当激烈。

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星期一，阿尔伯达省的St. Albert市走在了全省的前面，率先着手通过立法来禁止同性恋矫正治疗。该市职员已经开始起草商业许可章程修改，明确禁止这类治疗 —— 所有提供这类所谓治疗的机构将不会得到市经营许可证，对于违反规定的机构会被罚款一万加币。

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