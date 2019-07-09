香港特首林郑月娥：“《逃犯条例》已死”

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星期二（7月9日），香港特首林郑月娥（Carrie Lam）宣布，政府推动通过的《逃犯条例》“寿终正寝”，并用英文表示“条例已死”。她说，政府推动的逃犯条例引发大规模抗议，政府工作“完全失败”。

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今年以来，香港政府试图通过的《逃犯条例》引发了香港自回归中国以来最大危机，大规模抗议行动持续了多个周末。

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《逃犯条例》如果通过，将允许把在香港的罪犯引渡给中国。抗议者表示，对中国的法律体系没有信心，担心会打击异见人士，直接影响言论自由等。

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在香港政府宣布示威行动是“暴动”之后，包括加拿大在内的国际社会对此表示关注。英国与加拿大发表联合声明，关注修法对在香港的加拿大人的影响，呼吁香港谨慎修法。

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抗议者担心其玩弄文字

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不过，对于林郑月娥在周二的说法，抗议者依然不满。他们认为，林郑月娥依然没有明确说明会“撤销逃犯条例”，而是玩弄文字。寿终正寝是一种表述，但不是法律词汇。所以，民众对政府依然有怀疑，担心在抗议声浪减弱之后，香港政府会重新通过该法案。

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同时，抗议者表示，他们的主要诉求还包括，不要再以暴动形容抗议人群，以及特赦被逮捕的示威者，但林郑月娥没有就此回应。

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在如此重大的立法遭到反对搁浅之后，林郑月娥是否还能得到香港人的信任，也同样是一个问题。抗议者要求她引咎辞职，但林郑月娥表示，自己依然有热忱，为香港人继续服务。

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（CBC/RCI）

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