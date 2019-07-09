(Frederic Gagnon/CBC)

温哥华面临新一轮毒品危机

作者 黎黎 |
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发表 2019年7月9日（星期二）16:48
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温哥华预防用毒品过量协会（Vancouver Overdose Prevention Society）表示，上个星期，温哥华在两天内有 16人发生了用毒品过量，这与最近街头上出现的一种新的混合毒品有关。

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该协会主任萨拉·布莱斯（Sarah Blyth）说， 她注意到最近出现了一种由芬太尼 – 苯二氮卓类药物（fentanyl-benzo）混合的毒品，从而使用毒品过量的人数激增。

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温哥华成瘾和心理健康中心 （Centre for Addiction and Mental Health）表示，苯二氮卓类药物通常是由医生开的一种抗焦虑用药物，具有镇静作用，然而，现在有人正在把这种药跟芬太尼混合在一起。

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(Alex Lynch/CBC)

过去几个星期里，有吸毒者和预防毒品人士报告说，街头上出现了一种含有苯的毒品，而且越来越多。

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长时间昏厥

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加拿大广播公司报道说，是温哥华沿海卫生局 （Vancouver Coastal Health）首先发出了有关警告，说今年早些时候在街头毒品中发现了含苯的毒品。

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萨拉·布莱斯表示，但直到大约在一个月前，人们才开始真正注意这种混合毒品。

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她说，这是一种完全不同的毒品，在用毒品过量的情况下，除了通常的症状外，用毒品者的昏厥时间更长，有时会连续数小时，而且还会在数天内丧失记忆。

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她告诉加拿大广播公司，这是一种可怕的情况，很多方面的症状更严重，有些用了这种毒品的人醒来后，发现自己的财物被偷，或遭到了性侵。

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解毒药失效

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(CBC)

萨拉·布莱斯补充说，对于用毒品过量的人，通常救护人员会给他们施用纳洛酮 （Naloxone），这种药能在数分钟内使他们摆脱昏厥，醒过来，但是，对于含有苯的毒品，纳洛酮没用。

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新一轮带苯毒品的作用类似于 “约会强奸药”，而且效用持续地更久。

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温哥华预防毒品过量协会主任萨拉·布莱斯表示，对于工作在第一线的卫生人员来说，现在的情况大大增加了工作量。

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她说，以前你可以用几分钟让用毒品过量者醒过来，现在则需要长得多的时间，有时一整天都需要有人来监控他们的情况，而且有的用毒品者是醒过来后又昏过去，反反复复。

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她补充说，另外，测试毒品中是否含有苯也很棘手，这需要一种昂贵的设备 – 质谱仪。

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(CBC)

非常恐怖’

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加特· 姆林斯（Garth Mullins）是温哥华市的一位反毒品活动家，主持一个与毒品有关的播客 Crackdown。

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他说，最近，他认识的一名妇女服用了芬太尼 – 苯混合物，昏厥了过去，情景非常恐怖。

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他说，开始我以为她死了，她的面部表情和用其他毒品后不一样，皮肤的颜色很怪，身体也变得冰冷，那情景真是太可怕了。

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加特· 姆林斯表示，现在我们还不清楚，新一轮毒品的出现是个短暂的现象，还是会愈演愈烈？ 各级政府机构都需要采取措施，对药品供应进行更多的限制和规范。

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（Clare Hennig  / CBC，with Matt Meuse）

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