新不伦瑞克省龙虾节周三开始

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加拿大的新不伦瑞克省盛产龙虾，每年 7 月，该省海边小镇 Shediac 都会举办大名鼎鼎的龙虾节 Shediac Lobster Festival 。

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2019 龙虾节 Shediac Lobster Festival 将在 7月10-14日举行。

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这个龙虾节起始于1949 年，今年正好是 70 年。

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加拿大广播公司 CBC 将在 7 月13日（星期六）现场直播龙虾节的情况。

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加拿大广播公司报道说，在龙虾节期间，当地的歌手、音乐家将有现场演出，还会有大规模龙虾晚餐等诸多活动。

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在 2017 年的龙虾节上，Shediac Lobster Festival 主办方曾经制作了一条长 180 英尺的龙虾卷，获得了世界上最长龙虾卷的称号

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（CBC，RCI）

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