突发：加拿大温尼伯一酒店一氧化碳泄漏，46人中毒入院

星期二上午,温尼伯一间Super 8 West酒店发生煤气泄漏事件,导致46人一氧化碳中毒,需要紧急送院。

意外发生在早上当地时间10点19分。目前,15人情况危急,5人情况不稳定,其余26人情况稳定。

温尼伯消防队联合会负责人Alex Forrest表示,事件非常严重。目前,酒店的一氧化碳水平是百万分之385,而一氧化碳水平在百万分之十到百万分之二十就已经是很危险了。

他也表示,三个消防站的消防员投入了救护。

温尼伯市政府也通过推特表示,该酒店位于3760 Portage街,附近的St Charles街与Portage交汇路段交通已经关闭。稍后将会公布更多细节。

Closure due to gas leak in the area. Emergency crews and @manitobahydro are on-scene. https://t.co/dl2Z8NmLsa

— City of Winnipeg (@cityofwinnipeg) 9 July 2019