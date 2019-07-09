突发：加拿大温尼伯一酒店一氧化碳泄漏，46人中毒入院

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目前，15人情况危急，5人情况不稳定，其余26人情况稳定。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二上午,温尼伯一间Super 8 West酒店发生煤气泄漏事件，导致46人一氧化碳中毒，需要紧急送院。

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意外发生在早上当地时间10点19分。目前，15人情况危急，5人情况不稳定，其余26人情况稳定。

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温尼伯消防队联合会负责人Alex Forrest表示，事件非常严重。目前，酒店的一氧化碳水平是百万分之385，而一氧化碳水平在百万分之十到百万分之二十就已经是很危险了。

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他也表示，三个消防站的消防员投入了救护。

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温尼伯市政府也通过推特表示，该酒店位于3760 Portage街，附近的St Charles街与Portage交汇路段交通已经关闭。稍后将会公布更多细节。

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Closure due to gas leak in the area. Emergency crews and @manitobahydro are on-scene. https://t.co/dl2Z8NmLsa 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — City of Winnipeg (@cityofwinnipeg) 9 July 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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