加拿大联邦注资：建设第一个专门为老兵设计的无家可归中心

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加拿大联邦政府在周二宣布，将注资兴建第一个专门为无家可归老兵设计的建筑。

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这栋建筑的总投资在1150万加币。加拿大老兵事务部会注资650万。

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加拿大老兵群体面临各种挑战，如创伤应激障碍，吸毒等。渥太华的无家可归者老兵庇护中心统计说，在过去三年间，使用这个机构的老兵高达375人。

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预计这桩住宅会在八月份开始动工，共包括40个单位。计划中，有需要的老兵可以在明年10月正式搬入。

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这座住宅将会建在渥太华东边一个旧的空军基地Rockcliffe附近，环境安静，有室外空间，同时注重社区概念，可以让老兵们有交流活动的空间 —— 这些会帮助老兵心理康复。

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该建筑还采取了一些专家建议，设计中包括了健身房、冥想花园、以及为陪伴狗休息的空间等。

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加拿大的卡尔加里和埃德蒙顿也在计划兴建类似中心。

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