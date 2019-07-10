加拿大中小企业的网络业务远远不够

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根据加拿大商业发展银行（BDC）刚发布的一项研究，在接受调查的中小企业中，有 60% 的中小企业还没有通过互联网进行销售，从而丧失了大量机会，剥夺了自身增长的一个重要来源。

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BDC 指出，全球零售电子商务预计在 2018 年至 2021 年间翻倍。

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研究还发现，加拿大的中小企业在发展自己的网上业务时面临诸多挑战，包括数据保护和安全（32％）、缺乏网络技术知识（25％）以及雇用并留住合格的员工（24％）。

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该研究发现，在过去三年中，有网络业务的企业在其网站上平均花费 37,458 加元，在数字营销活动上花费 2910 加元。

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该研究还表明，大型公司在优化网上业务方面的投入比小型公司要多 7 倍。

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（Radio Canada）

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