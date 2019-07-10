Cliff Owen/AP, Patrick Doyle/CP

UN呼吁加拿大牵头让G20不在沙特开会

作者 方华 |
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发表 2019年7月10日（星期三）10:33
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下一次20国集团峰会将在沙特阿拉伯的利雅得召开。但由于沙特阿拉伯秘密处决美国华盛顿邮报沙特裔记者Jamal Khashoggi的暴行曝光，国际社会要求异地举行20国集团峰会的呼声越来越高，而加拿大受到的压力也与日俱增。

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利雅得峰会

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沙特阿拉伯首都利雅得虽然是一个高楼林立的现代化城市，但离利雅得市中心沿法赫德国王大道行驶半个小时就是著名的迪拉广场，那里是公开处决犯人的地方。在沙特王储萨勒曼Mohammed bin Salman掌权以来，公开处决犯人的数量几乎加倍，仅在今年4月23日一天就有37人被斩首处决；这些死刑犯大部分是由于反对沙特王族政权被处决的。

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等待下一次行刑日被处决的下一组死刑犯中包括一个13岁时被关进监狱的男子，他的罪名是在十岁时领着一群小孩骑自行车参加阿拉伯之春反政府示威游行。

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但最引起国际社会关注和谴责的是沙特阿拉伯特工把进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆的记者Jamal Khashoggi秘密处死并残忍碎尸的案件。

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Virginia Mayo/Associated Press

谋杀记者

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土耳其监听机构获得的录音显示，沙特暗杀小组在执行杀死Jamal Khashoggi任务期间与在沙特的指挥机构保持联系。

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情报专家们认为，这样周密策划的跨国杀人行动不可能没有得到沙特王储Mohammed bin Salman的授权。

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沙特阿拉伯先是否认沙特卷入了暗杀Jamal Khashoggi的事件，后来不得不承认有沙特杀手涉案，但沙特阿拉伯王储萨勒曼否认自己与这一暗杀事件有任何关系，并下令逮捕了杀手，承诺若判定有罪这些杀死Jamal Khashoggi的杀手将被公开处决。

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收听

王储涉案？

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但联合国负责Jamal Khashoggi被谋杀事件的调查员卡拉玛尔德Agnes Callamard认为，沙特阿拉伯对Jamal Khashoggi被谋杀案件的调查不可能是公正的，只有对包括沙特王储萨勒曼在内的所有疑犯都进行独立的司法调查才能查出真相。

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Agnes Callamard / Jose Cabezas/Reuters

卡拉玛尔德指出，在沙特阿拉伯执政者卷入杀害记者Jamal Khashoggi案件的情况下，在沙特举行下一届20国集团峰会等于是打脸法制和正义。

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卡拉玛尔德表示赞赏加拿大近年来敢于公开抨击沙特阿拉伯政府迫害女性维权人士高压行为的立场，特别是与其它西方国家相比加拿大的表现很为突出；加拿大总理特鲁多是去年阿根廷20国集团峰会的领导人中唯一一个向沙特王储萨勒曼当面表示对沙特政府涉嫌卷入谋杀记者Jamal Khashoggi事件关切的国家领导人；而且加拿大顶住了沙特阿拉伯政府驱逐加拿大大使、禁止购买多种加拿大商品等报复措施没有退让就更加难能可贵。

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要加拿大牵头

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卡拉玛尔德呼吁加拿大政府继续在沙特阿拉伯人权问题上发挥领导作用，并呼吁国际社会支持加拿大牵头的行动。

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但去年被沙特阿拉伯驱逐回国的加拿大驻沙特大使Dennis Horak认为，加拿大抵制在利雅得举行的20国集团峰会或者牵头要求不在沙特、而是在另一个国家举行20国集团首脑会议没有什么实际意义；因为每一个行动都应该有其要实现的目的，抵制或者是异地举行峰会的目的是什么？如果是要迫使沙特审讯王储萨勒曼或者是废除其王储地位，这些都是不会发生的事情。

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专家们指出，如果说7国集团是实行民主制度的发达国家俱乐部峰会的话，则20国集团对其成员国并没有政治制度方面的要求、入会的条件只看经济实力，20国集团峰会只是一个西方发达国家领导人和新兴发展中国家领导人的对话性论坛会议。

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RCI with Evan Dyer · CBC News

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