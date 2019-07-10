庞巴迪要在Thunder Bay车辆厂裁员

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加拿大著名公司庞巴迪在飞机制造领域遇到困难后，在火车地铁车辆制造领域也遇到困难。庞巴迪公司准备把在安大略省Thunder Bay车辆厂的员工削减5百50人，裁员幅度高达一半。

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庞巴迪公司说，在Thunder Bay车辆制造厂没有找到新合同的情况下裁员是不可避免的事情。

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目前Thunder Bay厂的两个车辆制造合同都在今年年底结束。这两个合同一个是为多伦多市交通局制造的有轨电车，一个是为多伦多郊区通勤火车系统制造的双层通勤火车车厢。

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安大略省政府交通厅长Caroline Mulroney表示，省政府已经向庞巴迪公司高层表示了对其裁员决定的失望；并希望庞巴迪公司与省政府商讨挽救这些就业岗位的途径。

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Thunder Bay市长Bill Mauro说，庞巴迪公司是该市最大的私营企业，是当地市民主要的工作来源；如此大幅度的裁员不但让被裁掉的员工家庭的生活出现困难，而且给庞巴迪公司在Thunder Bay车辆制造工厂的前途带来了疑问。

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庞巴迪公司不久前宣布在美国加利福尼亚州设立车辆组装厂，以绕开美国总统特朗普鼓励“美国制造”的政策让庞巴迪公司难以在美国市场获得合同的困难。

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庞巴迪公司总部在魁北克省的蒙特利尔，旗下的飞机制造、车辆制造工厂遍布世界许多国家。

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