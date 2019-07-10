圣约翰斯一家中东风味餐馆为需要者提供免费餐食

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在纽芬兰省会圣约翰斯，有一家中东风味餐馆Big Bite Pita 每天下午有一个小时为无家可归者和付不起钱的顾客供应免费餐食。餐馆东主的善行又带动其他顾客捐款帮助有需要的人。

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这家餐馆的东主之一是埃及来的移民伊马德·伊拉瓦德（Emad Elawwad）。他说，此事开始于一次偶然事件。当时一名男子走进餐馆，掏出三块钱说，能否买点食物充饥。伊拉瓦德则对他说，把那三块钱收起来，在需要时用。想吃什么就点，完全免费。随后应他的要求给他做了一大盘熏鸡肉和蔬菜沙拉。

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伊拉瓦德说：“我想确认保他吃得饱饱的，觉得很开心。虽然对我来说这是一件小事，但对有需要的人提供了很大帮助”。

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伊拉瓦德10年由埃及移民到加拿大，定居在圣约翰斯。在开始几年，为了养活全家，他从事过不同的工作。现在他说最喜欢经营他的餐馆。

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后来，他就在餐馆的玻璃窗上贴出一张告示，每天下午3点到4点， 餐厅提供免费食品。从那以后，每天接待的人数都有不同。最多时有八位客人，偶尔也会一个都没有。

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一位叫彼得·波兰德（Peter Boland）的无家可归者经常来享用免费午餐，有时他点肉质奶酪薯条， 有时点套餐。无论点什么，他都不需要付钱。

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27岁的波兰德在寄养家庭长大，一直依靠社会救济生活。他对CBC记者说，他是看到脸书上的一个帖子知道有这家免费餐馆的。此事有点令人难以置信。“当你经历了世界上所有的痛苦，真的口袋空空时，这里就像一个家”。他说以前也常去救济站或庇护所， 但那里都是无家可归者， 气氛和这里不一样，”像我这样有焦虑症的人就不宜去那里”。

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这个餐馆的经理阿拉·纳托福（Alaa Nattouf）也热情地接待所有来吃免费午餐的人。 她是3年前从叙利亚来的难民，也曾经历过艰难时期，甚至连给孩子买面包的钱都没有。所以她也深知饥饿是什么感觉。“那时我无法对任何人说需要钱给孩子买面包”。

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这个餐馆的善举也带动了其他人传递爱心。来餐馆吃饭的客人有时会主动捐款，说用于给需要的人购买食物。伊拉瓦德说：“我很高兴他们这样做，他们是想帮助我，也帮助饥饿的人”。

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伊拉瓦德说，他和店主将在7月底新开另一家餐馆，也会贴出同样的标志，为需要者提供免费餐食。

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