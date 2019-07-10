马在高温下拉游客：蒙特利尔一观光马车车主被罚$500

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蒙特利尔市观光马车（calèche）的一位车主因在高温下继续让马拉游客而被罚 500 加元。

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蒙特利尔市法院的判决书说，2018 年 7 月 15 日，气温高达 29℃，观光马车行 Lucky Luc 的业主 Luc Desparois 未能采取足够措施让马停止继续拉游客，因此被罚款。

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市政法规规定，当温度达到 28℃时，所有观光马车都必须停止服务。

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Luc Desparois 为自己辩护说，当天中午他几次给当事的车夫打电话，想让他停止让马继续工作，但该车夫已经在拉着游客观光，不能接电话，因为所有车夫在服务期间被禁用手机。

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然而，法官仍裁定 Luc Desparois 没有做足够的努力，因此被罚。

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去年一匹马死亡

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观光马车行 Lucky Luc 去年也曾受到抨击，他们的一匹马在拉游客后突然倒地死亡。

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今年夏季是蒙特利尔观光马车的最后一个运营季度，市政府对观光马车的禁令将于今年 12 月 31 日起生效。

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马车的主人们将可获得 1,000 加元的赔偿，马匹则将被送到保护动物组织。

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（CBC）

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