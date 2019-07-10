加拿大央行维持利率 1.75% 不变

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星期三，7 月 10 日，加拿大央行 – 加拿大银行（The Bank of Canada）宣布维持其基准利率不变，继续保持在 1.75%。

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央行在发布的季度货币政策报告中说，作出这一决定，主要是为了平衡加拿大的经济，以及贸易冲突导致全球经济放缓。

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央行表示， 最近的数据显示，加拿大经济正在恢复，走向增长，然而，持续的贸易紧张局势给经济前景蒙上阴影。

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加拿大广播公司报道说，尽管美国和欧洲的货币政策制定者已经暗示他们可能会削减利率来应对疲软的全球经济活动，但加拿大央行行长斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）似乎并不急于对利率作出修改。

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贸易紧张

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在央行作出上述宣布前，经济学家们已经普遍预测央行不会修订利率。

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加拿大央行表示，将继续监测有关数据，尤其关注能源行业的发展和全球贸易紧张局势带来的影响。

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国际贸易环境不稳定的影响，也反映在央行最新的经济预测中。

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加拿大央行在周三的季度货币政策报告中表示，由于贸易纠纷 – 特别是美中贸易战 – 在全球经济中掀起波澜，央行将其2019年全球增长的预测从 3.2 ％降至 3％。

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该报告称：

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不断升级的贸易冲突，地缘政治紧张局势和相关的不确定性正在促成全球经济活动的广泛放缓。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对加拿大的影响

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上述因素也在对加拿大产生直接影响。

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由于加中外交争端，中国对来自加拿大的进口商品采取了措施，加拿大银行表示，中国最近对加拿大肉类和油菜籽产品采取的行动预计将使出口减少 0.2％。

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加拿大央行预计，今年加拿大经济增长率为 1.3％，略高于4月预测的 1.2％，但 2020 年的增长率将为 1.9％，低于之前预测的 2.1％。

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由于最近的经济反弹高于预期，对于第二季度的增长，央行上调了预测，预计年增幅为 2.3％，高于4月预测的 1.3％。

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央行预计第三季度的年增长率为 1.5％。

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加拿大央行行长 Stephen Poloz (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

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健康的就业市场促进了经济

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加拿大广播公司报道说，加拿大的经济在 2018 年末和 2019 年初几乎陷入停滞，之后出现反弹。

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加拿大央行说，这一意外强劲的反弹是由于临时因素造成的，例如天气转暖，以及石油产量的增加。

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央行还表示，就业市场健康和工资上涨支持了加拿大的消费水平，而全国的房地产市场正处于稳定状态。

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自去年10月以来没加息

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在 2017 年和 2018 年的大部分时间里，加拿大经济发展很快，央行行长斯蒂芬·波洛兹曾经连续 5 次加息。

然而， 到了 2018 年末，油价突然大幅下跌，加拿大央行也停止了加息行动，自从 2018 年10 月以来，加拿大央行就一直没有提高其基准利率。

（CP，CBC）

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