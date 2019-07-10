曼尼托巴一名男子的奇葩上诉，真是不知啥叫丢人

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曼尼托巴省一名男子因为在参加朋友聚会时喝高了，企图性侵朋友的女友，不仅挨了一顿打，还被告上法庭。结果法官判处他犯有强奸罪，入狱42个月。他认为这个判决不公平，因为没有考虑到他已被打的因素。随向省上诉法院提出上诉，要求将刑期降到24个月，并且监外执行。但结果上诉法院仍是维持原判。

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法院为保护受害女性的名誉，禁止公布这名男子的名字。上诉法院在周二公布的一份裁决中说，上诉人认为初审法官没有考虑他被打的因素，这可能是事实。但这不能成为减刑的理由，因此原判不无不适当之处。

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根据法院的文件，这名男子在2015年10月3日受邀到朋友家烧烤，喝酒。因为喝高了就留下过夜。结果夜间他闯入主人卧室，试图性侵正在熟睡的朋友的女友。被惊醒的女子拒绝了他， 并让他出去。然后唤醒了男朋友，追上试图强奸的男子一顿打，不仅打破了他的鼻子，踢他的胸部，还用手枪用力顶他的脸部。

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除了身体受伤之外，这名男子还认为法官在判刑时应该考虑他在情感上遭受的“附带后果”，包括害怕进一步的报复和遭到朋友圈的排斥。

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上诉法院法官霍利·贝尔德（Holly Beard）认为，虽然被告所遭受的殴打与性侵犯密切相关，但并不能作为减刑的理由，不能开这种危险的先例。他说法院会另案处理欧打他的人。

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