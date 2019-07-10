加拿大石油丰富却运不出来，靠铁路运输不得不限产

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加拿大的油砂矿的石油储量丰富，仅次于沙特居世界第二，可是产量却只居世界第五。这有多种原因，其中一个主要原因是油砂矿在内陆，需要运出来。原来只有一条输油管，10几年前就有石油公司想多建一条，但遭到环保组织和原住民部落的抵制，胎死腹中。几年前只好转求其次，沿原来已有的输油管道再增铺一条管道。结果也是一拖再拖。联邦政府已两次批准这个项目，可仍迟迟无法动工。

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因此， 现在石油公司开采的原油很大部分要通过火车用油罐运出来。7个月前，阿尔伯塔省政府鉴于积存的原油太多，且价格一路下跌，就给石油公司规定了限产的配额。

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最近，加拿大石油的价格有所回升，已接近美国的油价。石油公司开始质疑为什么省政府仍要继续限制石油产量。政府给出的回答是，石油积压未能清除，而且用油罐车将原油运到美国南部的炼油厂非常不经济。

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Suncor是较大的石油公司之一。该公司首席执行官马克•利特尔（Mark Little）周二在参加道明证券在卡尔加里举行的能源会议上再次提出这个问题。他说：“石油限产带来两个不良后果， 一是关闭了石油进入国际市场的机会，二是让油罐车闲置。而石油行业受到多种挚肘，正在苦苦挣扎。这真的不太好”。

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他说，对阿尔伯塔省的铁路运力的粗略估计显示，每天仍有约25万桶的运力没有被充分利用。因此政府应该取消限产政策，努力将库存的原油运出去。他说：“从理论上讲，我们可以逐步将所有产品推向市场，而且可以从铁路运力的剩余中获得合理的价格”。

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在接受记者采访时，利特尔表示，如果政府放弃限产政策，铁路对原油的需求将大幅增加。他说：“现在我们只能按政府规定生产和运送石油，生产多了也没有任何好处， 那我为什么要做呢？”

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增加石油产量以充分利用闲置的油罐车听起来似乎简单，但实际上有很多复杂的因素。

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例如，省政府目前正试图摆脱上一届新民主党政府执政时与铁路公司签署的运油合同。许多相关企业也表示有兴趣接手合同，但谈判进行的并不顺利。

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省长杰森·肯尼上个月说：“省政府和私营企业参与者之间正在进行积极对话。我们强烈倾向于私营部门接管这些合同”。

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但石油行业的高管们则希望取消这些合同。Cenovus石油公司首席执行官艾利克斯·庞尔拜克斯（Alex Pourbaix）说：“政府掌控着每天12万桶原油的铁路运输可能不是什么好事。我想强调，充分运用铁路运力现在变得非常重要”。

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加拿大自然资源公司本来也是一家有兴趣投资通过铁路运送原油的公司。但根据省政府的限产政策，该公司不得不减产8万桶。该公司执行副主席史蒂夫·劳特（Steve Laut）说：“我们对铁路运力感兴趣，这是一种非常好的方法来走出限产，让更多石油进入市场”。

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但省政府不想很快取消限产政策，因为那可能带来不良的后果，例如油价急剧下跌。 这也是当时制定限产政策的原因之一。因此政府希望慢慢放松限产。

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劳特建议政府采取奖励石油生产商的方式，对那些签约使用铁路运送石油的公司，允许他们增加产量。

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艾伯塔省能源部长桑雅·萨瓦奇（Sonya Savage）表示愿意接受这样的提议。她说：“我们会看一看，这是一种可能性，但我们需要先具体研究一下”。

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另据报道，跨山输油管经过的六个原住民保留地之一又提交了起诉书，状告渥太华重新批准这一输油管道项目没有认真听取他们的意见，只做了一些“肤浅”的磋商。

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这个名叫舒瓦哈莫（Shxw’owhamel）的原住民部落聘请的律师莫尔勒·亚历山大（Merle Alexander）说，联邦政府似乎是在与这个原住民社区协商之前就做出了决定，其中有的并不是这个原住民社区所要求的，而且他们已经提出了20项具体要求。

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联邦政府第一次批准跨山输油管后，就是被原住民社区告上法院后作废的。上诉法院的最终裁决认为联邦政府缺少与原住民部落的充分协商。6月份联邦政府第二次批准跨山输油管项目， 现在又被这个原住民部落告上了法庭。所以跨山输油管的开工仍是遥遥无期。

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