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加拿大基金大户调查美国移民拘留中心

作者 方华 |
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发表 2019年7月11日（星期四）11:09
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加拿大两大退休基金在查询美国两个私营监狱和拘留中心运营公司虐待被关押者的问题。

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私营监狱

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在美国政府有关机构质疑私营监狱运营公司GEO Group Inc.下属的一些关押非法移民的拘押中心发生不当隔离监禁、没有提供应有医疗服务的问题后，加拿大安大略省教师退休基金管理委员会决定对该公司在经营中是否有违反法规、违反道德准则行为的问题进行调查。

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GEO Group 在加利福尼亚州的一所非法移民拘押设施 / Richard Vogel/Associated Press

安大略省教师退休基金今年第一季度用50多万美元的价格购买了美国GEO Group Inc.公司的2万多股股票。

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总部设在美国佛罗里达州的GEO Group Inc.公司旗下有130多个监狱、非法移民拘押中心、刑满释放者重入社会培训中心等设施。

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退休基金

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根据美国国土安全局的报告，在2018年的查检中，检查员在GEO Group Inc.公司加利福尼亚州的一个非法移民拘押中心的监房中发现了绳索、发现有不当隔离监禁的问题和缺乏医疗服务的问题；在该公司科罗拉多州的一个拘留中心，检查员发现拘留中心尽管有专门让亲友探监的会客室，但却禁止被关押者使用。

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国际人权组织大赦国际加拿大分部负责人权政策法规的Justin Mohammed表示，在GEO Group Inc.公司下属的监狱和拘押中心发现的上述问题非常让人担心，投资于该公司的加拿大安大略省教师退休基金应该利用其股东的地位对GEO Group Inc.公司的运营和管理方式提出质疑，以负起投资者的责任。

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投资责任

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Justin Mohammed特别指出，教师退休基金代表的是安大略省的教师，教师的职责是教育青少年、关心他们的成长，而美国GEO Group Inc.公司的一些行为可能在损害被关押青少年的人权。

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专家们指出，管理巨额资金的退休基金这样的投资大户正受到越来越多的公众关注，要其不仅要考虑投资回报率、而且要考虑投资的社会责任，远离那些污染环境、不尊重人权、不承担社会责任的公司企业；或者是利用其股东的地位向公司管理层施压、要其改变有问题的经营方式。

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事实上，安大略省教师退休基金和阿尔伯塔省退休基金投资管理公司都签署了联合国负责任投资原则。

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安大略省教师退休基金管理委员会谢绝了加拿大广播公司的采访要求，理由是出于商业竞争的考虑，该基金管理委员会的政策是不公开讨论1.5亿加元以下的投资。

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除了安大略省教师退休基金之外，另有两大加拿大投资基金拥有或者是曾经拥有GEO Group Inc.公司股票，一个是加拿大公共退休基金，一个是阿尔伯塔省退休基金投资管理公司。

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加拿大所有打工者必须出钱参加的公共退休金计划投资管理委员会拿出至少1千万投资于两大美国私营监狱和拘留中心管理公司，一个是GEO Group Inc.公司、另一个是CoreCivic Inc. 公司。虽然加拿大公共退休基金今年已经清仓出售了上述两家美国公司的所有股票，但阿尔伯塔省退休基金投资管理公司仍然继续持有这两家美国私营监狱和拘留中心管理公司的股票。

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