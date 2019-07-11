你合法、我降价：黑市大麻真便宜

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据加拿大统计局的季度统计数字，大麻合法化三个季度以来黑市大麻与合法大麻的售价差额越来越大，黑市大麻比合法大麻市场的零售价格每克要便宜4.72加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自去年10月中旬大麻在加拿大合法化之后，合法大麻的供货和销售系统受到供货不足等问题的困扰，消费者不但抱怨从合法渠道购买大麻困难，而且抱怨合法大麻的售价过高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据来自572名自愿向统计局提供自己购买大麻的次数、数量和价格的信息，加拿大统计局在对这些数据进行分析后发现，加拿大黑市大麻售价从年初每克大麻6.23加元的水平下降到6月底的5.93加元，而同期合法大麻渠道销售的大麻的价格从每克10.21加元上升到10.65加元，两者相差4.72加元，或者说是买一克合法大麻的钱差不多可以买两克黑市大麻了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且官方渠道销售的大麻与黑市大麻的价格差的趋势是越来越大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

难怪59%购买大麻的加拿大人说他们在过去半年中购买过黑市大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大Ryerson University大学管理学院讲师Brad Poulos指出，合法渠道大麻要缴纳消费税、销售税，经营合法大麻的公司要缴纳认证、监管等费用，这些都让合法大麻的售价先天性高于黑市大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Pete Evans · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada