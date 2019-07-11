特鲁多任命魁省法官出任高法大法官

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加拿大自由党政府总理特鲁多星期三宣布，任命法语省份魁北克省法官Nicholas Kasirer出任即将出缺的联邦最高法院大法官。

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加拿大法律规定，联邦最高法院的9名大法官中必须有3名来自讲法语的魁北克省。在来自魁北克省的最高法院大法官Clément Gascon宣布其将在今年9月份退休后，挑选一位魁北克省法律界资深人士出任联邦最高法院大法官就成了特鲁多需要处理的要务。

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法官Nicholas Kasirer是加拿大麦吉尔大学毕业生，在1989年到2009年期间担任麦吉尔大学法学院教授，并在2003年到2009年期间出任麦吉尔大学法学院院长。

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2009年，时任联邦保守党政府任命Nicholas Kasirer为魁北克省上诉法院法官；2014年时保守党政府曾经考虑任命他为加拿大最高法院大法官。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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