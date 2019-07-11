温哥华市政府停车费收入20年翻四倍

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在温哥华市，停车费正在给市政府带来越来越多的收入。

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温哥华市长 Kennedy Stewart 说，警察和消防的开支很高，好在有停车费带来的收入进行补充。

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加拿大广播公司报道说，预计今年温哥华将从人们在街头停车交的费用获得 6290 万加元的收入。

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温哥华市在1999 年时从停车费获得的收入为 1380 万加元，20 年来的增幅超过 400%，而且，这个数额还不包括对人们违规停车的罚款。

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温哥华的违规停车罚款 “收入” 在 1999 年为 900万加元，现在达到 2100万加元。

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(Maggie MacPherson/CBC)

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市长认为，停车费增加对大多数温哥华市民没有产生不利的影响。

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他说，在温哥华市，我们优先照顾住在该街区的居民以及小企业的停车便利。

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加拿大广播公司报道说，温哥华停车收入的增加主要来自以下几个方面：增加收费停车位的数量，把需交费时间长晚 8 点截止改为晚 10 点截止，以及越来越多地使用电子支付手段。

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市议员 Rebecca Bligh 说，从停车费获得的金额占市政总预算的 5%。

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（Justin McElroy/CBC）

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