魁省公布人口研究，预计2030年将增至 900 万人

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在世界人口日（7月11日）来临之际，魁北克省统计研究所 （ l’Institut de la statistique du Québec）公布了 “2016-2066年魁北克各地区人口展望” 报告，这一长 85 页的报告说，若按照目前的趋势，预计到 2030 年魁北克省的人口将达到 900 万人，2066 年达到近 1000 万人口。

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2018 年，魁北克省的人口超过 840 万人。

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人口老龄化

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PHOTO : ISTOCK

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撰写这份报告的专家们说，与所有发达地区一样，老龄化是人口组成变化的一大趋势。

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2016 年至 2066 年期间，魁北克省预计增加超过 170万 人，其中 130 万人将是 65 岁以上的老人。

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2016 – 2066 年魁北克各地区人口展望报告说：

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总体而言，在总人口中，老年人占的比例将从 2016 年的 18％增加到 2066 年的 28％。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 魁北克省人口的平均年龄将从 2016 年的 41.9 岁上升到 2066 年的 46.4岁。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

长寿者增多

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根据该研究所的计算，在魁北克省，65岁及以上的人口在 2016 年为大约 150万人，2066 年将增长到 270多万人。

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85 岁以上人口的比例在这一时期将翻两番，到 2066 年达到大约 736,000人。

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百岁老人2016 年在魁北克省有约 2000人，到 2066 年应该约为 45,000人。

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魁北克统计研究所的人口统计学家 Chantale Girard 说：

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老人越来越多，人们活得越来越老。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对劳动力的影响

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魁省统计研究所表示，劳动力大军的主力- 20 至 64 岁的人，至少在 2030 年之前不会出现大的变化，而且人数将略为升高。

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报告预计，到了2030年，死亡人数的增加将超过出生人数，人口增长将受到移民增加的支持。

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魁省人口的年增长率，现在是约 1％ ， 2040 年代将为不到 0.3％。

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根据预测，预计 2016 年至 2031 年期间， 24-64 岁年龄组将从 500万人略微缩减到 490万人，然后到 2066 年再回升到 520 万。

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该年龄组在总人口中的比例预计将从 2016 年的 61％ 下降为 2066 年的 53％。

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20岁以下的人

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随着 65 岁以上年龄组的人越来越多，魁北克省 20 岁以下群体在人口中的比例将从 21％ 降至 19％。

魁北克统计研究所警告说，如果这种趋势持续下去，早在 2022年，65 岁以上魁北克人的比例就将超过 20 岁以下的人。

人口依赖性增加

显然，老人增多，24 – 64 岁年龄组所面临的财政和社会压力加大，而且压力将在未来几十年不断加大。

这种现象称为人口依赖性，这指的是把 19 岁以下和 65 岁以上的人数加起来，与 20-64 岁年龄组的人数相比。

2016 年，这个比例是 64人 对100人， 到了 2066 年，比例将变成 89 人对100人。

由此可以看出，未来的一大问题是， 24 – 64岁年龄组的人将很难挑得起魁北克省社会福利网络的重担。

（Stéphane Bordeleau / Radio Canada）

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