多伦多一幢建筑的绿色屋顶，一举几得。 THE CANADIAN PRESS/ Frank Gunn

人类对抗气候变化：廉价且正面受益

作者 梁彦 |
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发表 2019年7月11日（星期四）16:01
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2009年，哥本哈根全球气候大会之前，美国漫画家乔伊·派特（Joel Pett）的一幅漫画广为流传。画面上，一方面是演讲者列出了对抗气候变化带来的各种益处：能源独立、保护热带雨林、可再生能源、清洁的水和空气等，而听众中有一位对着他高喊：“如果气候变化只是一场大骗局，把地球变得更好岂不是毫无意义？”

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美国漫画家乔伊•派特（Joel Pett）的漫画。

十年过去了，科学界对气候变化是真实存在的意见更加一致。而且，更多的证据显示，对抗气候变化比我们想象的要便宜，甚至会带来意想不到的正面收益（Co-benefit of climate change mitigation）。

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环境研究人员与政策顾问表示，政府在制定减缓与适应气候变化政策时，需要把它带来的效益考虑进去。

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对抗气候变化政策带来更大经济收益
研究显示，遏制气候变化采取的措施可以减少因气候污染带来的疾病与死亡，以及推动技术创新。而这些举措会降低应对气候变化需要的投入，带来直接经济收益。

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加拿大环境经济学家克尔克·汉密尔顿（Kirk Hamilton）表示，如果政府在作出决定的时候，不考虑这些正面收益因素，比如错误计算气候变化成本，将导致政府决策的不恰当。长期看，反而会令政府支出更大。

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而联合国2016年的一项的调查显示，长期以来，应对气候变化带来的益处没有得到很好的重视，甚至政府在这方面的统计也不全面，令其正面影响被低估。

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应对气候变化：收益良多
应对气候变化行动带来的收益良多。目前某些做法，可以在降低温室气体排放的同时，带来净经济收益。

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联合国2016年的一份报告显示，像中国这样的国家，空气污染可能导致GDP降低超过10%，而在2005年到2050年间，如果采取措施降低温室气体排放，人口提早死亡率会下降20%到40%。

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2016年10月，北京雾霾，一名儿童带着口罩上街。(AP Photo/Ng Han Guan)

哈密尔顿的研究还发现，在发达国家，如美国、加拿大，减少温室气体排放带来的健康收益可以达到每吨100美元。而中国这样的发展中国家，健康收益大约在50美元。

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这个数字其实相当可观了。2015年，每减少一吨排放预计的支出是36美元。这意味着，减少温室气体排放仅仅从健康收益方面就已经很巨大了。

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联合国的研究报告显示：

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  1. 在减缓气候变化、保护森林行动中，正面收益占总收益的53%到92%；
  2. 在能源效率和可再生能源项目投资中，正面收益占总收益的50%；
  3. 在美国，减少对化石能源的依赖，也同时降低了因价格波动导致的能源供应中断，免受其带来的经济损失 —— 每吨二氧化碳的价值约为5美元。

对抗气候变化的其他收益还包括，节省公共资源，增加其他投资，以及增加工作职位。

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汉密尔顿表示，针对温室气体排放的环境法规，还会给公司带来技术革新的动力。

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美国费城的一座被动式节能建筑。 (AP Photo/Matt Rourke)

对抗气候变化益处立竿见影
汉密尔顿称，推动全球政府对抗气候变化非常困难，一个重要原因是，很多人认为，这导致政府支出增加。所以，很多人觉得这不是个好主意。但是，这种想法是短视的。

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他认为，如果人们把对抗气候变化带来的正面收益考虑进去，就不会这么觉得了。在对抗气候变化上，效果是肯定的，立竿见影的，且是关乎周围人群的。

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比如，在德国推广的被动式节能屋（passive  houses）会令能源利用率更高，提高水的质量，以及创造新的工作机会。

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参考文章：加拿大夫妇造节能住宅，一年取暖电费仅50多加元

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视频：被动式节能屋

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正与BC省“气候行动秘书处”合作的怀雅逊大学环境与可持续性学院教授安·戴尔（Ann Dale）表示，与政府合作时，你要向他们展示，对抗气候变化绝对不是“保护环境与减少工作机会的对立，而是要把政府资金花在正确的地方，而这会带来更大收益”。

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如何才能做到正面受益？
加拿大西部西蒙佛雷泽大学（SFU）适应气候变化研究团队的Deborah Harford注意到，应对气候变化，减少温室气体排放行动本身就会带来生活质量改善等正面收益。

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比如，控制水灾、降低建筑温度的绿色屋顶也可以吸收二氧化碳，并会因减少空调使用而降低排放。

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再比如，用恢复湿地来减少水灾能够将二氧化碳截存，同时，令过滤和泵送雨水需要的用电量降低，也就减少了温室气体排放。

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专家们还认为，不在气候变化上投资的政府，会给经济带来长远的伤害。

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戴尔表示，目前为止，恢复“自然界的基础工程”，比如湿地等，所带来的正面效益还是被政府忽略了。不过，对抗气候变化能够带来正面收益的概念，被越来越多的政府接受。

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而这些正面收益应该令人们清醒，即便气候变化不是一个紧迫的问题，整个世界都应该推动更为健康的绿色科技，如使用可再生能源。

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RCI with CBC Emily Chung 

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