(Geoff Robins/AFP/Getty Images)

看加拿大的移民拘留中心

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2019年7月12日（星期五）15:20
更新 2019年7月12日（星期五）15:24
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这个星期，加通社发布了一篇报道，谈加拿大如何处理在移民、申请避难过程中被拘留者的问题。

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拘留中心或监狱

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报道说，加拿大边境服务局 （The Canada Border Services Agency ，CBSA）可以在某些条件下（比如构成安全风险）拘留外国国民和永久居民，但在拘留前，必须首先考虑是否有其他合理的替代方案。

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加拿大政府在多伦多市、魁北克省拉瓦尔市（Laval）、温哥华市设有 CBSA 拘留中心 （ immigration detention centre），其他没有拘留中心的地区，被拘留者则可能被关押在省级监狱。

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（Susan Ormiston/CBC）

多伦多的中心最多可容纳 195 名被拘留者，拉瓦尔中心最多可容纳 109人。CBSA表示，这两个中心为男性、女性和家庭分别提供住宿，并设有户外休闲区、探视区，提供日常饮食、游戏、电视和电话 ，以及医疗服务。

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温哥华市的拘留中心设在机场，最多可容纳24名被拘留者，最长可拘留达48小时。男女分开关押，儿童与母亲关在一起。这个中心有公共休息室，还有游戏、电视和电话。

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CBSA 表示，在上述三个中心，每人每天可以享用三餐和两份小吃，有特殊饮食需求的人也可获得照顾，比如对某些食品过敏，或专门的饮食。

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关押费用每人每天 320 加元

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CBSA 称，在2017-2018 年，有 6,609 人被关押在拘留中心，前一年同期的数字为 4,248人。

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2017-2018 年，有 1,831 人被关押在监狱，而 2016-2017 年为 971人。

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(Geoff Robins/AFP/Getty Images)

CBSA 的报告称，在 2017 -2018年，在被拘留的人中，47.2％ 被关押时间不超过 24 小时，3.8％ 被关押超过 99天，其余的人被关押 25- 48小时，或者 40-99 天。

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根据 CBSA 的数据，移民拘留中心的关押费用约为每人每天 320 加元。

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设施有限

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加拿大难民事务委员会（ Canadian Council for Refugees）的行政主任珍妮特·丹奇（Janet Dench）表示，尽管在移民拘留中心里，人们可获得足够的食物和水，但设施有限。

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她说，他们不被允许上网，从而难以与家人或其他人进行沟通，而且打电话也受到限制。

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CBSA 表示，中心允许非政府组织的代表和法律顾问到现场进行探访，被拘留者可以随时要求与 CBSA 的官员见面，或要求与法律顾问、非政府组织代表见面。

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另外，在 CBSA 运营的设施内提供现场医疗、护理、心理和精神病治疗等服务。

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保护儿童利益

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加拿大法律规定，拘留中心必须优先保护少年儿童的利益，未成年人被关押在拘留中心，必须是不得不采取的最后一个手段。

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在 2017-2018年，CBSA 称有151名未成年人被拘留，其中 144 人有父母或监护人陪同，7 人无父母陪伴。

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驱逐困难

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Photo: Radio-Canada / René Saint-Louis

如果加拿大决定把被拘留者驱逐出境，这个程序往往是困难的。

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驱逐国和接收国必须达成双向协议，如果两个国家都无法核实被拘留者的身份，驱逐的程序就很复杂。

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对于有犯罪记录的被拘留者来说，这个过程则更加困难。

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有关人士说，一些国家不给在外国被定罪的国民签发旅行证件，从而会延长驱逐的程序。

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（CP, CBC）

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