前加拿大驻华大使言论再遭批评：外长称其“严重不当”，保守党呼吁情报部门调查

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麦卡伦：如果中国持续给加拿大施压，会导致对中国强硬的反对党当选。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大前驻华大使麦卡伦（John MacCallum）再次成为舆论焦点。他本周在接受《南华早报》采访的时候表示，他警告过中国官员，中国应该停止在经济上继续对加拿大施压，不然，对中国”更不友善“的保守党会在今年的联邦大选中获胜。

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他还表示，加拿大政界和商界应该继续来中国，而且要常常来。目前的这些麻烦都会过去。

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明年是加拿大与中国建立外交关系50周年。

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他的说法立即招致执政自由党以及反对党保守党的批评。

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保守党：要求CSIS进行调查

麦卡伦言论一出，保守党党领袖希尔（Andrew Scheer) 批评说，这是呼吁外国政府干扰加拿大内政，同时也说明，自由党政府对中国政府太软弱。

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到了星期五，保守党党总部要求加拿大情安全情报机构（CSIS）对麦卡伦言论展开调查，评估麦卡伦的评论是否威胁了今年十月的联邦大选。

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保守党已经在周五向CSIS发出信函。

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“麦卡伦的建议是党派倾向的，并鼓励中国政府采取具体行动来影响加拿大的民主程序。”

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保守党的信中还称：“这是非常不合适的。尤其是中国政府目前还随意关押了两名加拿大人，Michael Kovrig和Michael Spavor。并且，中国还采取了其他报复措施。加拿大人期待即将来到的选举是公正和自由的，任何形式的外国干预都应该彻底调查。”

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中国政府目前以各种理由限制进口菜籽油和猪肉等。

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外交部长弗利兰：麦卡伦的说法”非常不妥“

在麦卡伦的访问见报之后，加拿大外长弗利兰（Chrystia Freeland ）正在

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她严肃地表示：“让我非常清晰地告诉大家，麦卡伦的言论不代表加拿大政府。

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他在今年一月已经应总理特鲁多的要求辞职了。他已经不是加拿大驻华大使了。

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作为政府和外交部，我们现在最重要的是让两名加拿大人自由。

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至于他关于中国的言论，我要说，这是非常不恰当的。任何加拿大人去建议任何外国政府来影响选举都是非常不应该的。

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（加拿大外交部长弗利兰谈麦卡伦言论）

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麦卡伦：不是第一次因言惹祸

69岁的麦卡伦本身是资深政客，从自由党克里田时代就曾担任国防部长职位。在马丁时代，曾担任能源部长与老兵部长。

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2015年，自由党在联邦大选获胜后，特鲁多任命他为移民难民部部长。而在2017年，他转任加拿大驻中国大使。

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2018年底，应美国司法部要求加拿大警方在温哥华机场扣押了华为财务总监孟晚舟。

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之后，麦卡伦召开仅有中文媒体出席的记者会，表示”美国总统特朗普应该放弃对孟晚舟的引渡要求“。他还为媒体列出孟晚舟律师可以辩护的几个重点，以便让加拿大放弃引渡孟晚舟。

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麦卡伦之后为此番言论道歉。

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但几天之后，他又在与《星报》记者赵欣淇交谈中，再次就孟晚舟引渡事件发表不当言论。之后，总理特鲁多要求他辞职。

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此后，麦卡伦前往亚洲，担任加拿大金融公司的顾问。

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