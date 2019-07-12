Seaspan Shipyards

工薪高的加拿大蓝领工作严重缺人

作者 方华 |
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发表 2019年7月12日（星期五）11:38
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虽然加拿大近年来就业增长、失业率下降，找到工资较好的工作却不容易，许多大学毕业生只能从事较低薪酬的工作。但专家们指出，加拿大其实有很多薪酬好的蓝领工作苦于找不到工人。

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高中毕业

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Jordan Harper高中毕业后没有上大学，由于不知道自己喜欢什么样的行业和什么样的工作，他尝试了各种各样的体力工作、包括换房顶油毡瓦片的工作。在从事多种工作的过程中，他发现自己喜欢动手制造东西的工作，喜欢看到自己做出来的产品。

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成家有了孩子后Jordan Harper感到自己需要一份工资高、福利好的工作以养家糊口。

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Jordan Harper 在造船厂找到技工工作 / Seaspan Shipyards

一天与一位朋友在温哥华北部码头附近餐馆的一顿午餐给了他寻找工作的方向。那位朋友指着码头上停靠的游艇说，造船公司需要技术工人，公司给的工资高、福利也好。Jordan Harper觉得这就是自己想要干的工作。

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有了工作方向后Jordan Harper开始学习需要的技能。他注册当了铁工学徒，在不列颠哥伦比亚技术学院学了6个月的铁工基础课程，得到了在Seaspan造船厂当学徒工的工作，并在一个星期前得到了“红印章”技工考试合格的证书；这意味着在干满学徒工所需要的时间后，他就能成为Seaspan公司的正式技术工人，有高时薪和良好的福利、能让自己的家庭过上中产的生活。

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蓝领技工

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Jordan Harper是每年通过技工培训成为薪酬好的蓝领技术工人的成千上万加拿大人中的一个。这除了有加拿大近年来经济健康发展的因素之外，二战后婴儿潮一代人加速进入退休年龄也是一个重要的因素。

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研究加拿大劳动市场的经济专家Emna Braham指出，加拿大现在招不到足够工人的工作岗位中有9%是工资好、福利高的蓝领技工工作，比如铁工、钻井技工、农业机械工人、汽车维修技工等。

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Canadian Press

加拿大统计局的数字显示，2010年加拿大18个技术工种在拿到红印章技术工人证书后的平均起薪是5万2千加元。在拿到红印章技术工人证书4年后，工资最高的两个工种一个是操作重型机械的技工，平均年薪为10万7千加元；第二个是建筑物取暖、制冷管道技工，他们的平均年薪为10万5千6百加元。

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虽然有许多加拿大人像Jordan Harper一样成为蓝领技术工人，但仍然有许多蓝领技工岗位招不到合适的工人，这与有太多加拿大高中毕业生仍然认为只有上大学才能找到好工作的看法有关。

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粥多僧少

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加拿大统计局的数字显示，2019年第一季度有超过6万个需要红印章技工证书的蓝领技工岗位招不到合格的工人，这比2018年同期猛增了14%。

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从2014年开始，新注册的技术工人数量和新颁发的红印章技术工人证书的数量都在下降。

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实际上，现在加拿大每年退休的蓝领技术工人的数量大于每年加入蓝领技工领域的人数。

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加拿大统计局和加拿大学徒论坛Canadian Apprenticeship Forum协作完成的研究报告显示，在今后五年中加拿大需要16万8千学徒工才能赶上劳动市场对蓝领技术工人的需要。

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不过这一数字只是最保守的估计，因为加拿大第二大省份魁北克省和加拿大北部三个特区对学徒工的需求没有被包括进上述研究报告，而魁北克省一个省就占了加拿大学徒工总数的五分之一。

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