因强烈气流迫降的加航乘客周五重新启程

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美国火奴鲁鲁急救机构证实，加航A33号航班所有37位由于突然遭遇强烈高空气流而受伤的乘客和机组人员在接受检查治疗后已经安全，其中30人被送进医院治疗，这些入院治疗的受伤者在星期四晚上都已经出院。

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加航A33号航班在从加拿大温哥华飞往澳大利亚悉尼途中突然遇到强烈高空气流而瞬间猛降高度，当时没有系安全带的乘客和正在提供服务的机组人员被甩向天花板而受伤，主要是头部、颈部和背部受到撞伤；机长决定掉头折返最近的机场火奴鲁鲁降落以为受伤者提供医疗救助。

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加航除了为乘客们提供了酒店食宿安排之外，已安排飞机让乘客们在星期五继续前往澳大利亚的旅程。

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加航A33号航班使用的是波音777-200客机，机上载有269名乘客和15名机组人员。

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有专家认为，随着地球大气层二氧化碳等温室气体浓度的增加，民航飞机遇到突发性强烈气流的情况会更经常地发生；为了降低受伤的危险，乘客们只要坐下来就应该系好安全带。

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