阵前换将：波音737项目主管退休

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美国波音公司证实，主管波音737Max客机制造项目的主管Eric Lindblad退休，接替他的将是波音公司副总裁Mark Jenks。

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Eric Lindblad担任波音737Max客机制造项目主管还不到一年。面对外界关于Eric Lindblad为何上任不久就退休的疑问，波音公司发言人星期四给出的回答是，Eric Lindblad的退休计划早已订好，与一年来两架波音737Max客机坠毁事件没有关系。

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新任波音737Max制造业务主管的Mark Jenks是波音公司副总裁，曾经担任波音787项目的主管，随后调任波音公司中型客机研发项目负责人。

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由于连续出现坠机问题，包括加拿大在内的世界各国民航公司都下令停飞了波音737Max客机。曾经是波音公司最热销客机的波音737Max也变成卖不出去的产品。波音公司迫切需要解决737Max客机的安全问题，让波音737Max客机尽快复飞。

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