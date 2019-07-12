2012年的卡尔加里牛仔节炊事车比赛。 THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh
卡尔加里牛仔节：意外造成赛马死亡，责任人被罚款一万、取消资格
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”牛仔节不会容忍如此不顾安全的事情“
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更新：有组织呼吁卡尔加里牛仔节取消炊事车比赛。
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卡尔加里牛仔节将在本周末结束。不过，这一年度盛事却被一场意外蒙上了阴影。
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星期四，在传统的牧场炊事车比赛(chuckwagon race)中，参赛马车因抢道发生意外，造成其中一辆赛车的马匹撞向内侧的栏杆，倒地受伤。
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意外导致一匹马死亡，驾车者Evan Salmond没有受伤。
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卡尔加里牛仔节独立安全委员会对现场录像进行了研究之后宣布，外侧炊事车的驾车者Chad Harden应对意外负责，并决定对他罚款一万元，以及取消比赛资格。
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声明还说，Chad Harden在一瞬间失去了对自己的炊事车的控制，导致他的车进入了相邻的炊事车赛道，最终造成第三辆炊事车，也就是跟在后面的Evan Salmond的车，发生意外。
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Chad Harden是第三代炊事车赛车手了，但是，他在2012年的比赛中也出现过意外，当时造成了他自己的三匹参赛马匹死亡。
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（RCI with CBC）
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