可能被告上法庭：国家历史遗产劳里埃城堡扩建设计引众怒

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批评人士正在考虑下一步怎么办？不排除法律诉讼。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大首都渥太华著名的劳里埃城堡费尔蒙酒店决定扩建，而投资者larco Investments 选择的设计遭到很多民众恶评。

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他们认为这个扩建的设计风格太平庸，与原建筑不相符。更有人称，它看上去像是沉闷的政府机关。

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本周，渥太华市议会投票，维持了去年的决定，支持这个有争议的设计。

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投资方代表表示，这是向动工迈出了一大步，接下来，只需要市政府的小幅度修改意见，以及国家首都委员会（NCC）的批准了。

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这个方案目前已经讨论了三年，五易其稿了。

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渥太华市长Jim Watson表示，他应该早两年就与投资方接触，希望他们的设计能够被更多的人接受。

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而愤怒的反对者依然不肯放弃，正在寻找新的方式阻止这个项目实施，不排除采取法律行动阻止项目动工。

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国家首都委员会与议会议员表态

负责监管首都规划建设项目的NCC发表声明称，希望各方持开放态度，并考虑到这个地点的历史重要性。它也愿意与各方一起寻找解决方案。

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渥太华市中心的联邦议员、环境部长Catherine McKenna表示，投资公司应该重新设计。尽管工程是属于市政府管辖的，她认为，可以设计得更好。

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劳里埃城堡酒店建设于1912年，位于丽都运河尽头，与加拿大议会山庄，总督府等著名建筑相邻。1980年被选为加拿大国家历史遗产，是首都渥太华著名风景点之一。

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（运河一侧看到的劳里埃城堡酒店，维基百科）

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