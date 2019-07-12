西雅图地区发生4.6级地震，温哥华有震感

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星期五（7月12日）凌晨，美国西雅图地区发生一次 4.6 级地震，加拿大 BC 省温哥华市也有震感。

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美国地质调查局（USGS）表示，周五凌晨 2：41，西雅图东北约 40 公里处的 Three Lakes 地区发生一次 4.6 级地震。

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美国地质调查局网站上提供的一个互动地图显示，温哥华地区有震感。

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美国地质调查局的报告说，在 4.6 级的地震过去几分钟后，又发生了一次 3.5 级余震。

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西雅图市的居民们说，地震把他们从梦中惊醒，但没有人员受伤的报告，也没有海啸预警。

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上个星期，加拿大 BC 省北部沿海先是在 7月3日发生一次 6.2 级地震，接着发生了 3 次 4.5 至 5.6级的余震。

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美国加州南部和内华达州的部分地区也在 7月4日发生了一次 6.4 级地震，这是该地区 20 年来最强的一次地震，而且在接下来的几天里发生了数十次余震。

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（CBC）

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