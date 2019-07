美国总统特朗普也正式参加到批评Facebook虚拟货币Libra的队列里来

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

周四晚些,美国总统唐纳德·特朗普发布了三条推特,宣称自己“不喜欢比特币和其他虚拟货币”,并提到“未注册的数字资产”被用于“毒品交易和其他非法活动”,Libra也被他包括在内。说这个Libra平台“几乎没有地位或可靠性”,并且会成为类似可靠性问题的负面教材。

特朗普建议Facebook Libra需要获得银行执照才能继续。特朗普以一个坚持美元全球主导地位的“爱国主义”信号结束推特发言,暗示他不喜欢任何虚拟货币成为美元的对手。

在过去的两天里,美联储主席杰罗姆·鲍威尔告诉国会两院议员,他对Facebook虚拟货币Libra有“许多严重的担忧”。其中包括隐私和洗钱相关问题,以及如果该虚拟货币平台吸引了Facebook的20亿用户,它可能会破坏全球货币政策的稳定。

美国总统特朗普推文发布之际,Facebook正在接受美国和海外监管机构对其计划的审查。美国金融监管者,尤其是美联储等央行的监管者担心虚拟货币Libra在现有全球货币政策框架之外的真空中运作会造就一个法外的不受控国际货币。

金融监管者正在努力解决什么样的监管会控制一个私人金融网络,适当地监管其自身的货币供应。大卫·马库斯是Facebook的高管,他将领导该公司新成立的金融服务部门Calibra,他计划下周在众议院和参议院的连续听证会上露面。

Facebook的发言人表示,该公司不会直接回应特朗普的推文,但指出虚拟货币Libra协会不会与消费者直接面对,也不会作为银行运作,虚拟货币Libra只是对现有金融体系的补充。

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019