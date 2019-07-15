咋了？华裔学者被带离加拿大实验室

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加拿大广播公司报道说，去年刚刚获得加拿大总督颁发的创新奖的华裔病毒学家邱香果7月5日被突然从设在马尼托巴省温尼伯市的加拿大微生物实验室带走，同时被带离这一研究机构的还有在那里做研究工作的邱香果的丈夫和一组来自中国的学生。

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警方介入调查

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这些在加拿大温尼伯微生物实验室做研究的华裔学者和中国学生被带离实验室的原因是涉嫌违反了该研究机构的政策规章；加拿大联邦警察皇家骑警正在对这一事件进行调查。

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加拿大皇家骑警是在今年5月24日得到加拿大公共卫生署Public Health Agency of Canada (PHAC) 的内部通报后开始进行调查的。皇家骑警到目前为止得到的信息显示，加拿大公众的安全没有受到威胁。

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加拿大公共卫生署表示，这些学者和学生只是被要求离开温尼伯微生物实验室，他们中没有人被逮捕或者是被软禁在住所。

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几个月前已有苗头

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了解情况但不愿意透露姓名的在温尼伯微生物实验室工作的人士说，邱香果夫妇和他们带的中国学生们进入实验室建筑物和进入实验室局域网的安全授权已经被吊销。事实上，几个月前温尼伯病毒实验室的电脑安全专家们就已经在下班时间后进入邱香果的办公室更换了其电脑，该研究机构的负责人也开始拒绝邱香果前往中国的申请。

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7月8日，温尼伯微生物实验室的工作人员被告知说，邱香果夫妇目前要离开实验室一段时间，在这期间微生物实验室的所有工作人员不得与他们进行联系。

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温尼伯微生物实验室是加拿大唯一一个有4级病毒实验室的研究机构。4级病毒实验室有能力对来自患有致死疾病的人类和动物体内最危险的病毒进行分析和研究，比如目前正在非洲一些国家泛滥的埃博拉病毒。

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这样的病毒实验室不但需要极端严格的隔离措施以防止病毒扩散，而且是高保密级别的研究机构。

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与中国关系密切

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邱香果来自中国天津，1996年作为研究生来加拿大学习深造，后来进入温尼伯微生物实验室进行研究工作；其间她由于与Gary Kobinger教授一道研制了能够有效对付埃博拉病毒的ZMapp药品而成为知名的病毒学家。但邱香果继续为中国大学工作，而且多年来不断招收中国研究生来加拿大帮助她的研究工作。

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邱香果在被带离温尼伯微生物实验室之前是该实验室疫苗开发和抗病毒治疗部门的负责人，她的主要研究领域是免疫学，现在的研究重点是疫苗开发和是否感染病毒的快速诊断，比如埃博拉病毒快速诊断和埃博拉病毒疫苗的开发。

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RCI with Karen Pauls · CBC News

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