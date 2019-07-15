加拿大边检局雇员获发防弹衣引争议

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加拿大边境服务局Canada Border Services Agency (CBSA) 决定，在移民拘留中心负责维持秩序和安全的雇员必须穿戴保护服装才能上岗工作。

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这些配置的保护性装备包括，保护靴、防弹衣、警棍、手铐、胡椒喷雾器等，但没有配枪。

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加拿大边境服务局在去年开始把在省级监狱拘押的高风险移民申请者转到三个移民拘留中心后就制定了为在拘留中心工作的雇员提供更好保护措施的决定。

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但一个由律师、医生、学者和人权活动人士参加的维权组织两次致信联邦政府公共安全事务部长Ralph Goodale，抨击政府的上述措施是把从监狱转送到移民拘留中心的移民申请者继续当作犯人对待。

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虽然大部分进入加拿大的难民申请者在其提交的难民申请表被接受后，可以在等待其难民申请听询的期间在加拿大自由生活，但小部分由于被怀疑对加拿大国家安全可能构成威胁、有犯罪记录、有践踏人权行为的难民申请者会被拘押，等待对他们那么申请的听询。

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RCI with Teresa Wright · The Canadian Press

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