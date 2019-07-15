贸易战显后果：中国经济明显减速

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根据中国政府星期一公布的数字，中国经济在6月底结束的过去一个季度中与去年同期相比只增长了6.2%，比2019年第一季度6.4的经济发展速度进一步下降；对美国的出口则下降了7.8%。

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虽然中国政府采用了加大政府对基础设施的投资力度并采取了要银行放松银根的措施，但这些拉动内需的措施并未能阻止中国经济的进一步减速。

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中国政府担心美中贸易战和经济的疲软会带来裁员潮，危及社会的稳定。

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专家们认为，中国经济今年第二季度的增长速度是2009年国际金融风暴以来最低的，这反映出美中贸易战给中国经济带来的重大负面影响已经开始显现，美中贸易会谈越是迟迟达不成协议，中国经济遭受的打击就越明显。

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作为世界主要经济实体和主要的消费品出口国，中国经济的减速也会拖世界经济的后腿。

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RCI with Associated Press、CBC News

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