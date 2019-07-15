中国外交部:最新扣押加拿大人与毒品有关

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加拿大外交部：已经提供了领事服务。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，中国外交部表示，中国警方在山东烟台扣押了一名加拿大人，事件涉及毒品犯罪。

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加拿大外交部表示，已经向这名加拿大人提供了法律咨询服务。但是，没有就事件给出更多细节。

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中国外交部发言人称，这名加拿大人与在江苏遭扣押的多名外国人无关。

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此前曾有报道称，最近扣押的这名加拿大人与之前在江苏徐州扣押的多名外教以及外国学生有关。但是，中国外交部否认了这一点。

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英国外交部在上周表示，四名英国人在中国江苏被逮捕。同一事件中，共有7名外籍教师，9名外籍学生被逮捕。

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江苏徐州被扣押外籍教师都属于一间瑞典英语教育机构英孚教育（Education First）员工。

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