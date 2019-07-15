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卡尔加里牛仔节死了 6 匹马，动物保护组织大怒

作者 黎黎 |
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发表 2019年7月15日（星期一）16:38
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2019 年的卡尔加里牛仔节 （Calgary Stampede）以 6 匹赛马死亡上了新闻。

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今年的卡尔加里牛仔节已经在星期日（7月14日）闭幕，在最后一天的比赛中，有 3 匹马因受伤而不得不被安乐死，从而使今年赛事中死亡的马匹总数达到 6 匹。

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最后一天  3 匹马安乐死

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 (Jeff McIntosh/Canadian Press)

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加拿大广播公司报道说，根据牛仔节的声明，星期天，一匹赛马在赛道转弯时摔倒，导致左后腿骨折，在此之前，还有另外两匹马也在比赛中受伤。

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牛仔节主办方说，3 匹马在现场接受了兽医的医治，但被诊断为不能恢复，所以只能被安乐死。

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主办方还在声明中表示，这些情况让卡尔加里牛仔节和社区感到不安，目前正在启动一个彻底的审查程序。

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另有3匹马在比赛中死亡

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在上述 3 匹马被安乐死之前，已经有 3 匹赛马在 chuckwagon  比赛中死亡。

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星期四，在 chuckwagon races 期间，一匹主力赛马撞上了护栏，然后跌倒在地死亡。

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主办方经过检查现场录像确定，这一事故由一辆赛车抢道而造成，导致事故赛车的的驾驶员 Chad Harden 被罚款 1 万加元，并被取消了继续比赛的资格。

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卡尔加里牛仔节主办方说，牛仔节对这样的事故和伤害采取的是零容忍政策。

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审查这一事件的独立安全委员会的成员 Mike Whittle 表示，这是他记忆中第一次有赛手被禁止比赛。

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动物权利保护组织愤怒

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6 匹赛马死亡的消息引起震动，动物权利保护组织迅速重申，要求在牛仔节期间禁止进行牛仔竞技表演和 chuckwagon 比赛。

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加拿大的动物权益组织- Animal Justice要求警方参与，调查在牛仔节中是否存在非法虐待动物的现象。

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该组织的行政主任 Camille Labchuk 在一份声明中表示，今年的牛仔节是近 10 年来最为致命的一次，自从 2010 年以来没有现过这么多的马匹死亡。

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根据温哥华人道协会 （Vancouver Humane Society ）的一项分析，自 1986 年以来，加拿大总共有 102 匹赛马在牛仔节中死亡。

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(Anis Heydari/CBC)

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Camille Labchuk 表示，阿尔伯塔省的法律规定，对动物造成不合理的痛苦是非法的，牛仔节不能被豁免在外。

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她说，几乎每年的牛仔节都会对赛马带来可怕的伤害，总是有马匹在半英里长的 chuckwagon 比赛中死亡，而这一切都是为了人们的娱乐。

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杀死动物的免费通行证’

Animal Justice 组织呼吁卡尔加里警察局、卡尔加里人道协会和阿尔伯塔省动物保护组织把这些问题提交法院审理。

Camille Labchuk 说：

牛仔竞技活动不能高于法律，不应有杀死动物的 “免费通行证”。

卡尔加里和温哥华的人道协会也对 chuckwagon 比赛持批评态度，希望取消一些比赛，使牛仔节能办成一个顾及动物安全的活动。

卡尔加里牛仔节起源于 1886 年，2019 年牛仔节在 7 月 5 日至 14 日期间举行。

（Anis Heydari / CBC）

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