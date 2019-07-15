加拿大食品加工业急需人力

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加拿大参议院的一份报告称，加拿大应该让外国临时工更容易来加拿大，并使他们更容易留下来。

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参议院的农业和林业委员会于周一（7月15日）早上在夏洛特敦 （Charlottetown）市发布了这个报告。

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报告称，加拿大的食品加工行业具有增长潜力，但却没有足够的人手来从事这一行业，食品加工包括把谷物和牛奶等基本食品转化为面包、冰淇淋等成品。

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报告说:

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阻碍食品行业增长的一个重大障碍j就是缺乏足够的劳动力。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年，加拿大统计局说，农业领域的职位空缺率为 4.5％ 至 6.3％，而全国所有领域的职位平均空缺率是 2.8％，农业、食品领域的人手短缺超过其他行业。

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参议院的报告建议说，应该简化外国临时工的申请程序，简化已经来过加拿大的外国临时工重返加拿大工作的手续，政府还应该在加拿大人，尤其是学生中增加推广宣传，让人们了解农业、食品领域所存在的就业机会。

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（CBC）

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