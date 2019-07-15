加拿大航空乘客保护新法今天部分生效

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从今天开始，加拿大的航空乘客们拥有了新的权利。

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7月15日，加拿大新的 “航空乘客保护条例”（The Air Passenger Protection Regulations ）的第一部分生效，航空公司必须履行的责任中包括要及时更新航班延误或取消的信息，及时告知乘客其拥有的权利，如果因机票超售而使乘客不能上飞机，乘客最多可得到2,400加元的赔偿。

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此外，若飞机因延误在停机坪上停留超过3小时，乘客们在某些情况下可以下飞机。

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2017年，由于天气恶劣，两架飞机在渥太华机场的停机坪上滞留了长达6个小时，但航空公司拒绝让乘客下飞机，而且当时飞机上空调停了，没有食物或水，引出乘客投诉，之后航空公司Air Transat被罚款。

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与此同时，丢失行李的追回手续也被更新，赔偿额最高达 2,100 加元。

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新的乘客保护法适用于进出加拿大的航班，也包括转机航班。

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（CBC）

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