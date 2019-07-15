蒙特利尔奇幻电影节开幕：港产片《G杀》加拿大首映

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一年一度的蒙特利尔奇幻国际电影节（Fantasia International Film Festival)今年进入第23年。它于上周四正式开幕，将一直持续到8月1号。

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奇幻电影节是北美最大的类型片电影节。

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今年的电影节将展示来自世界各地的130部剧情片，其中来自日本的著名恐怖电影贞子系列中最新作品《山村贞子》被选为开幕电影。

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在星期二（7月16日）电影节将会重点展映来自日本和韩国的侦探悬疑恐怖等四部电影，包括了韩国电影《极恶对决》等。

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来自香港的社会悬疑剧《G杀》被称为香港电影未来的希望，导演李卓斌与女主角陈汉娜将会来到蒙特利尔参与电影的加拿大首映活动。

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这部电影刚获得香港电影评论学会的最佳影片大奖，并得到香港电影金像奖最佳新导演的提名。

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（港产片《G杀》预告）

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