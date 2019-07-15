北约秘书长到访加拿大: 特鲁多被问加中关系、特朗普、与选举安全

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星期一，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）短暂到访加拿大，并与加拿大总理特鲁多会面，接受记者提问。

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特鲁多向斯托尔滕贝格介绍了皮特瓦瓦军事基地，两人进一步讨论加拿大支持北约在立陶宛以及伊拉克的行动。而根据总理办公室的说法，他们的会面是关于“捍卫基于国际秩序的规则”，以及显示加拿大会继续参与北约行动的决心。

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加拿大目前在东欧参与乌克兰与立陶宛的北约非军事培训项目，同时，也有两艘军舰在波斯湾，参与伊拉克重建工作。

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斯托尔滕贝格赞扬加拿大对北约的贡献，特别提最近加拿大决定派出女性指挥官，显示女性在和平与安全方面的领导能力。

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他说：“北约与加拿大密切合作，共同保护我们分享的价值观：民主、个人自由、以及法制。在今天这个动荡的世界里，我们的合作显得尤为重要。”

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而加拿大媒体也在密切关注，随着美国与伊朗关系日趋紧张，北约是否会要求加拿大增加与伊朗相关的任务？

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关于中国窃取商业机密

在接受媒体访问时，有记者问及，最近华裔病毒学家邱香果以及她的丈夫和中国籍学生被带离加拿大微生物实验室事件。

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特鲁多表示，加拿大的情报机构工作非常努力而且成功。他们不总是在新闻版面，但是他们在保障加拿大经济安全、商业机密方面做出相当大的努力。

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他还再次强调，政府对于类似事件非常重视。

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关于特朗普种族主义言论

美国总统特朗普在周日发推，针对四名民主党少数族裔女议员，要求她们“滚回自己来的国家”。他的言论被许多人评为种族主义与性别主义。

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特鲁多周一被问及这个问题时，没有直接用“种族主义”来形容特朗普，而是表示，全世界都知道我对这一事件的看法。这不是我们加拿大人做事情的方式。加拿大人是加拿大人，就是加拿大人。加拿大的多元是我们最大的优势，是巨大的适应力的来源，是加拿大的骄傲，我们会继续保护这一点。

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关于保护选举安全

2016年美国大选和英国脱欧公投之后，北约警告成员国，民主选举正在受到威胁。

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北约信息情报机构负责人也曾两度来到加拿大，就民主选举不受外国势力干扰提出了建议。

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加拿大在今年10月中，将举行新一届联邦选举。

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斯托尔滕贝格表示，北约观察到外部势力正在加强对北约成员国的监视。这也是为什么我们增加了北约内部的情报分享。

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同时，他也强调，自由以及独立的媒体是保证选举公正的关键。他表示，媒体懂得真实正确信息的重要性。

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特鲁多则强调，加拿大政府于去年成立了专门机构，监督选举中的虚假信息，防止外国政府干预加拿大选举。

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北约庆祝成立70周年

北约的全称是北大西洋公约组织（NATO），今年庆祝其成立70周年。

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这个机构最著名的就是其条约第5条规定，对北约某一个成员国的攻击就是对所有北约成员国的攻击。

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2016年，加拿大总理特鲁多承诺，将对北约的投入增加至GDP的2%。

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在2017年，加拿大的国防预算增加了70%，达到GDP的1.23%。

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而在29个北约成员国中，只有七个达到了预算目标，包括美国、英国、希腊等。

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美国总统特朗普对北约一直颇有微词，令北约面临前所未有的挑战。

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