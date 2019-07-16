联邦政府拨款，协助PEI女企业家创业

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在加拿大大西洋沿岸的爱德华王子岛（PEI）省，正在创业的女企业家们获得了来自联邦政府的一些帮助。

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大西洋女企业家项目

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PEI 商界妇女协会 （The P.E.I. Business Women’s Association）宣布，联邦政府拨款 485,000 加元，建立一个大西洋省份女企业家成长合作伙伴项目（The Atlantic Canadian Women in Business Growth Partnership）。

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加拿大广播公司报道说，这笔资金将专门用来帮助创业不到 5 年的女企业家，帮助她们开发在国内和国际上的出口市场，这是大西洋省份的第一个为协助妇女创业创建的项目。

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PEI 商界妇女协会的行政主任玛格丽特·马格纳 （Margaret Magner）说，我们非常激动，协会正在努力增加大西洋地区妇女创办企业的竞争力，联邦的钱是 “雪中送炭”。

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(Nicole Williams/CBC)

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‘有时很孤独’

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梅兰妮·威德曼（Melanie Wildman）是公司 Nutracelle 的创始人，公司的业务生产益生元蛋白粉。

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她说，作为企业家，有的时候真的会感到很孤独，自己摸索着往前走，现在，有了这个新的项目，大西洋省份的女企业家将有机会聚集在一起，讨论，学习，相互支持，

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梅兰妮·威德曼说，她花了3年时间才开发出现在的产品，之后又要开发市场，能与其他也处于业务发展初期的女企业家建立联系是非常珍贵的。

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她说，企业家们处于业务发展的不同阶段，大家在一起交换经验会非常令人兴奋，我可能会学到新的东西，也可能会给别的人提供一些指导，企业成功，将为大西洋沿海省份创建更强大的经济基础。

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培训和扩大规模

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加拿大广播公司报道说，PEI 的商界妇女协会将用获得的拨款制定一个为期 6 个月的培训计划，专门培训女企业主如何扩大公司规模，如何加强管理技能，如何识别新的市场机会，如何出口，以及如何管理人力资源。

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协会主任玛格丽特·马格纳 (Tom Steepe/CBC)

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协会主任玛格丽特·马格纳说，培训提供的，将是女企业家们确实非常需要的知识，而且，协会还将鼓励原住民妇女、农村妇女，以及新的妇女移民参与进来，创办自己的企业。

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新商业中心

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加拿大广播公司报道说，近来 PEI 的商界妇女协会可谓好消息不断，上个月，该协会已经从联邦政府和省政府那里获得了 50 万加元的资金，用于在爱德华王子岛省郊区建立一个新的商业中心，帮助当地的妇女开办或发展自己的公司。

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这个商业中心将在一个现有的中心基础上改建而成，预计将在今年秋季开放。

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(Tom Steepe/CBC)

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PEI 商界妇女协会的行政主任玛格丽特·马格纳 （Margaret Magner）说，新的商业中心将为女企业家和专业人士提供商业规划、职业规划，提供进行培训的场所，促进网络的建立，将有利于建立更高效的商业环境。

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P.E.I. 商界妇女协会有 450 名成员

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根据统计，加拿大目前只有不到 16％ 的中小企业是由女性创立的。

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（Tom Steepe / CBC）

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