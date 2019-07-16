皇家骑警负责人马克·弗林出席联邦安全委员会紧急会议，就事件作证。 THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

加鼎银行三百万用户信息被盗：安全委员会紧急会议，银行亡羊补牢

作者 梁彦 |
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发表 2019年7月16日（星期二）11:42
更新 2019年7月16日（星期二）11:45
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六月下旬，加拿大魁北克省最大银行加鼎银行集团（Desjardins Bank Group）公布，该银行三百多万客户的资料信息被内部一名IT员工“恶意窃取”，并与第三方分享，可谓家贼难防。

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加鼎银行这次严重的个人信息泄露事件影响到了该银行客户总数的41%，包括了290万个人用户信息，如用户的姓名、住址、生日、社会保险号码（SIN）、电邮、以及转账规律。讽刺的是，该银行总裁科尔米耶（Guy Cormier）也成了受害人。另外，还有17万3千的企业客户信息。

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警方在6月14日发现了这一犯罪行动，通知了银行，并逮捕了嫌疑人。

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加鼎银行成立于二十世纪初，是加拿大历史最悠久的银行之一，也是加拿大排名第六的银行，还被评为全球第二强金融机构.

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联邦安全委员会成员之一、自由党议员Francis Drouin 也是受害人。CBC

联邦议会安全委员会夏季紧急会议商讨事件
目前正是加拿大联邦议会的夏季休会期，但在星期一，议会公众安全以及国家安全委员会成员紧急回到渥太华，商讨如何面对和处理加鼎银行这样规模的信息泄露。

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在这次紧急会议上，加拿大皇家骑警相关负责人马克·弗林作为证人出席。但是，加鼎银行总裁科尔米耶拒绝了委员会的邀请，他表示，目前他出面作证的时机还不成熟，因为事件依然在警方调查之中。

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在议会安全委员会中，自由党议员Francis Drouin 和保守党议员 Pierre Paul-Hus也是加鼎银行信息泄露的受害者。

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星期一，联邦安全委员会成员、保守党议员 Pierre Paul-Hus, 左，走进会议中心。他也是这次加鼎银行信息泄露的受害者之一。THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

公共安全与国家安全委员会主席、自由党议员约翰·麦凯（John McKay）对记者表示表示，加拿大法律或许永远也无法预防类似加鼎银行的大型泄露事件。

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他说，自由党已经通过了国家安全法（Bill-59），他有信心这项法律提供了一个信息安全的基础构架。但是，目前的状况是，互联网以及其他形式的泄密犹如一个巨大的魔兽，而且行动非常快速。这让立法总是落在后面。

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但是，安全委员会讨论的议题中，一方面是如何避免类似的泄密事件；另一方面还包括了，如果发生类似事件，如何应对。

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其中一个重要的问题是，是否重新发放社会保险号码（SIN）。大家都知道，SIN号是跟随加拿大人终身的信息，一旦泄露，人们肯定担心会被恶意利用，无法保护个人的财政。

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这次加鼎银行泄密事件发生之后，受害者发起联名请愿，希望政府能够发放新的社会保险号码。但这一建议是否可行，是安全委员需要慎重考虑的。

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不过，联邦雇员告诉安全委员会，更换SIN号提供的保护或许还没有加鼎银行已经提供的信用保安计划作用大。

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今年6月20号，加鼎银行总裁科尔米耶在记者会上宣布三百万客户信息被盗。CP/Paul Chiasson

银行最新承诺：给所有客户提供免费银行信息安全保障
就在议会委员会召开紧急会议的时刻，加鼎银行总裁科尔米耶对媒体表示，银行会为所有的客户提供终身免费的信息保护措施。

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此前，加鼎银行已经致信这次信息泄露受害个人与企业客户，表示会为他们提供五年的免费信用监控与保护，并要求他们在信贷安全公司Equifax注册申请。

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但是，科尔米耶称，到目前为止，注册者似乎并不踊跃。而试图注册 Equifax的个人对记者抱怨， Equifax网站经常宕机，且缺少法语服务。

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科尔米耶表示，这也是为什么他们集团承诺，向所有客户提供信息保护。银行的保护政策会自动开始执行。

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但这一保护不包括加鼎银行的投资与保险客户。

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科尔米耶坚持说，加鼎银行能够保证投资在晚间睡得更踏实。

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而他也提醒受到影响的客户，应该继续通过网络或电话在 Equifax完成注册。

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他说，受到影响的客户在未来将会得到免费的、专门进行个人身份盗窃官司的律师帮助，同时，还可得到赔偿。

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科尔米耶表示，这不仅仅是指导客户如何处理服务，而是从提交警方报告到联系联邦机构的每一步都会得到帮助。

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受影响客户的保护计划赔偿金额最高可达5万元，包括因为处理事件而耽误工作的损失与费用等。

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