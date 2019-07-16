野猪正在给安省带来 “生态灾难”

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安大略省政府的动物专家们正在呼吁公众们报告所见到的野猪。

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在 20 世纪 80 年代和 90 年代，安大略省引进了野猪，以使畜牧业生产多样化，但有些野猪从农场中逃走，繁殖几代后变得野性更强。

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专家们说，一头野猪的体重可以达到 100 公斤。

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PHOTO : GRACIEUSTÉ

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安大略省的研究人员并不清楚目前到底有多少野猪，但由于野猪的高繁殖率，他们认为数量增加得很快。

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自去年秋天安大略省自然资源和林业部（MNRF）开始正式收集目击报告以来，目前已经收到 28 人看到野猪的报告。

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萨斯喀彻温大学（University of Saskatchewan）的博士生 Ruth Aschim 一直在研究这种动物，她说，野猪正在带来一场生态灾难。

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研究人员表示，野猪几乎是什么都吃，因此非常具有破坏性，若进入玉米田等，就会大规模破坏农作物，美国南部地区和加拿大平原省份的许多农田都在面临野猪的威胁。

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（Laurie Fagan / CBC）

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