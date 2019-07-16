曼尼托巴大学宣布解除华裔病毒学家邱香果的教职

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曼尼托巴大学星期一宣布解除华裔病毒学家邱香果博士的兼职教授职位。

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邱香果博士是加拿大唯一的4级病毒研究机构，加拿大国家微生物实验室的著名病毒学家，她同时也是曼尼托巴大学的兼职教授，这是一个不领薪水的教职。

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曼尼托巴大学新闻发言人达纳卡斯（John Danakas） 在电子邮件中称，在目前加拿大皇家骑警调查期间，邱香果的这一兼职教授职位已被停掉，她所带的全部研究生已经转到其他教授名下。

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曼尼托巴大学发言人达纳卡斯没有给出更多的细节，目前尚不清楚被转换了教授的研究生人数。

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加拿大广播公司记者无法联系到邱香果，但到目前为止，邱香果博士的个人简历还在曼尼托巴大学官方网页上。

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7月5日，邱香果博士和丈夫成克定以及他们的中国学生被带离了加拿大国家微生物实验室，他们进人实验室的门卡和使用实验室网页的授权也同时被取消。

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中国外交部发言人耿爽表示，多伦多的中国领馆未收到有关中国公民涉及此案的通报。

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还没有消息确认邱香果是加拿大公民，加拿大永久居民还是中国公民。

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加拿大皇家骑警称他们的调查是有关涉嫌违反政府规章，目前还没有消息称这一事件涉嫌间谍行为。

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