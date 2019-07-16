BC省男子因接触蝙蝠感染狂犬病毒死亡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一名21岁的不列颠哥伦比亚省男子因在温哥华岛接触蝙蝠感染狂犬病（rabies）而死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该省卫生官邦妮·亨利（Bonnie Henry）说，该名男青年在五月中旬接触过蝙蝠，六周后出现狂犬病病症，上星期六他在温哥华的圣保罗医院（St. Paul’s Hospital）去世。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前还没有公布该青年男子的姓名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省卫生官邦妮·亨利指出，目前人类死于狂犬病的概率非常低。自1924年以来，只有25名加拿大人死于狂犬病。近年因狂犬病死亡的两起病例分别发生在阿尔伯塔和安大略两省，时间分别是2007年和2012年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省卫生官亨利说，尽管没有人与人传染狂犬病的医学记录，为安全起见，和该青年男子有过接触的他的家人和医院员工都接种了狂犬病疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因蝙蝠飞行速度很快，人们很难确定和蝙蝠短暂接触后自己是否被蝙蝠抓伤，BC省卫生官亨利指出，通常蝙蝠是避免和人接触的，一旦和蝙蝠有过接触的人一定要和医生联系，及时注射狂犬病疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在BC省，蝙蝠是目前已知仅有的携带狂犬病毒的动物，在被测试过的蝙蝠中，大约13%的蝙蝠携带狂犬病毒。在加拿大其它省份，狐狸，郊狼，浣熊，和臭鼬也携带狂犬病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在一些国家，狗也是狂犬病毒携带动物之一，但在加拿大，因多年严格的宠物疫苗项目，加拿大目前没有狗携带这一病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Michelle Ghsoub，CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada